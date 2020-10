“Ormai…” Ballando con le stelle, la notizia su Elisa Isoardi è appena arrivata. Cosa succede al talent dei famosi

Si parla ancora della bella Elisa Isoardi e della sempre più concreta possibilità che non scenda in pista nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. L’ex star de La Prova del Cuoco nell’ultimo appuntamento con lo show aveva sfoggiato una vistosa fasciatura, confessando di avere un piede dolorante. Dopo i dovuti controlli ha scoperto che la situazione era peggio di ciò che pensava. “Domenica non riuscivo ad appoggiare il piede per terra – ha spiegato in collegamento con Storie Italiane -. Ho fatto le prove ma stamattina era peggio di prima”.

E ancora: "Allora ho pensato che non fosse una tendinite, una cavolata". Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci. "Ciao tesoro mio, mannaggia la miseria ladra, sul serio – ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle, collegandosi con la trasmissione di Eleonora Daniele -. La realtà è che la tua caviglia è molto compromessa per tante cose diverse. Non è solo una slogatura. Adesso dobbiamo navigare a vista e capire che cosa succede. È certo che adesso non ti devi massacrare". Elisa Isoardi è decisa, nonostante il dolore al piede e le raccomandazioni dei medici, ad allenarsi ed esibirsi sabato.















Relativamente al suo caso infatti fonti vicine al programma Rai hanno confidato all'Adnkronos che "Elisa Isoardi farà comunque la sua esibizione, siamo ottimisti e speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per lei". Una decisione che sembra un po' collidere col post condiviso dall'ex conduttrice de "La prova del cuoco" su Instagram.















Assieme a Raimondo Todaro (che tra l'altro è stato recentemente operato di appendicite) si è recata in una clinica per farsi visitare ed è uscita dallo studio del medico con le stampelle, una caviglia fasciata e la raccomandazione del riposo: "Purtroppo questa mattina – ha spiegato la Isolardi sul social – non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l'umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino".











Raimondo Todaro, suo compagno di ballo, ha però tentato di dissuaderla, consapevole della necessità che si riposi. “Io la so la situazione perché ho parlato con il dottore. Mi ha detto che dovresti stare 10 giorni col piede per aria, come facciamo?”, ha rivelato il maestro di danza. “Un giorno basta, domani vengo lì – ha replicato lei -. Non voglio rimanere indietro”.

