Per il pubblico del GF Vip Patrizia de Blanck ha davvero esagerato quindi non solo la richiesta di espulsione ma, visti i precedenti, anche il messaggio a Alfonso Signorini perché la contessa non la passi liscia anche questa volta. La manderanno davvero via dopo quel gesto nella Casa che ha fatto scattare molti telespettatori?

Per saperlo non resta che attendere, forse, la puntata in programma venerdì 23 ottobre, ma intanto per chi si fosse perso la diretta della sera scorsa ecco cosa è successo. Ai concorrenti è stato mostrato un videomessaggio di Matilde Brandi, ultima eliminata dal reality di Canale 5 e dopo quella clip è nato uno scontro feroce che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck, appunto. (Continua dopo la foto)















Una discussione che è partita da Zorzi, scioccato per l’incoerenza della Brandi e le sue parole verso Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, e che è poi sfociata in un botta e risposta al vetriolo con la Gregoraci, come abbiamo raccontato qui. Ma a un certo punto si è messa di mezzo la contessa che ha gettato con rabbia una bottiglia addosso a Tommaso. (Continua dopo la foto)















“Mo ti piglio sta bottiglia e te la butto nel pis…o”, le sue parole. Un gesto violento che è stato subito condannato dal popolo del web, come riporta il sito Funweek. Popolo schierato in massa contro la De Blanck, che già altre volte ha messo in campo atteggiamenti piuttosto aggressivi. E infatti si legge: “Adesso non è che perché ha 80 anni può uscirsene con cavolate del genere. Troppe volte si stanno sottovalutando gli atteggiamenti della contessa”. (Continua dopo le foto)









E poi: “Io mi sono rotta il ca..o che la contessa venga sempre giustificata e fatta passare su ogni cosa faccia o dica. Per me questo gesto è da SQUALIFICA”. “Mi raccomando Signorini glissa come fai sempre, come ci hai abituato anche con la Gregoraci”, scrive un altro rivolgendosi direttamente al conduttore. Ricordiamo che al GF del 2009 Federica Rosatelli venne espulsa per un gesto molto simile: lanciò un bicchiere contro Gianluca Zito in uno scatto d’ira che le costò il posto nel reality… Succederà anche alla contessa?

