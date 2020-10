“Ma cosa succede?”. I soliti ignoti, non era mai capitato prima ad Amadeus. E in studio interviene un autore

Piccola gaffe nella puntata di Soliti Ignoti di venerdì 22 ottobre 2020: una degli ignoti ha infatti dato una definizione errata fornendo i tre indizi ma, accortasi subito dello sbaglio, ha ammesso “Non era proprio così l’indizio”, lasciando quindi intendere di aver dimenticato la definizione esatta. E’ stata Greta, ignora numero 5, a commettere la gaffe. Fornendo al concorrente di Soliti Ignoti di oggi l’indizio da lui richiesto, ha detto infatti: “La realizzazione finale sono degli ottimi filati… no, non era così”.

Un po' perplesso, Amadeus le ha subito detto: "Aspetta". In studio è quindi entrato uno degli autori che, avvicinatosi, le ha fatto vedere un foglio con sopra scritta la definizione esatta dell'indizio. "Il risultato, non la realizzazione" ha quindi affermato l'ospite di Amadeus, ossia l'ignota numero 5, nella puntata di Soliti Ignoti di oggi. Era l'indizio numero 2 quello dato in modo errato.















Subito dopo Greta ha però commesso un'altra piccola gaffe: nel momento in cui Amadeus le ha chiesto di ripetere tale indizio, lei ha fornito quello successivo, il numero 3. Dunque il conduttore di Soliti Ignoti-Il ritorno (che ha avuto come ospite vip un attore di Doc) l'ha invitata a ripetere da capo sia il secondo che il terzo indizio.















Doppia gaffe, quindi, dovuta sicuramente all'emozione di trovarsi in trasmissione. Un'altra ignota ha invece dimenticato il terzo indizio perciò, vedendola esitare, Amadeus le ha detto scherzosamente: "Non aspettiamo la prossima vita per dare quest'ultimo indizio", facendo scoppiare a ridere sia il pubblico presente in studio che il concorrente della puntata di Soliti Ignoti di oggi.











Con la sua battuta Amadeus si è allacciato al secondo indizio fornito dall’ignota, ossia: “Vorrei avere un’altra vita per fare ciò che in questa vita non ho fatto”. Anche due sere fa c’è stato un momento esilarante a Soliti Ignoti, per via di un concorrente che ha ‘accusato’ un’ignota di averlo fatto sbagliare.

