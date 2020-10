Puntata dai contenuti forti quella di ‘Pomeriggio 5’, visto che una degli ospiti ha deciso di confessare un aspetto molto triste della sua vita. Tra coloro che Barbara D’Urso ha invitato c’era anche Francesca Cipriani, la quale è riuscita a sfogarsi in diretta televisiva rivelando alcuni dettagli davvero negativi risalenti al suo passato. In particolare, ha vissuto un’adolescenza praticamente da dimenticare a causa degli insulti ricevuti da parte di ragazzini. Impossibile per lei dimenticare.

Ha iniziato subito, dicendo: "Ho sofferto tanto". Poi è scesa maggiormente nei particolari tra lo sconcerto dei presenti: "Eh Barbara, io ho sofferto tanto di bullismo, in adolescenza ho sofferto come un cane bastonato. Proprio male, male". Dunque, atti di bullismo molto gravi nei suoi confronti che l'hanno scossa profondamente. In seguito, la donna ha spiegato perché era messa nel mirino da questi bulli, che non la lasciavano in pace e la facevano soffrire maledettamente.















La Cipriani ha proseguito nel suo drammatico racconto, svelando altri dettagli: "Bullizzata perché avevo dei chiletti in più, avevo 12 anni. Era l'età dell'adolescenza, della crescita e dello sviluppo ed ero il capro espiatorio della mia classe, di tutti i ragazzini, quindi ho passato un'adolescenza bruttissima". La D'Urso ha tentato di gettare acqua sul fuoco: "Eh lo so, però il dolore c'è sempre. Certe cose non passano velocemente, te le porti a vita con te, sempre", ha concluso.















Nella puntata del 22 ottobre c'è stato anche un imprevisto ad inizio trasmissione. La conduttrice televisiva Barbara D'Urso è solita fare il suo ingresso in studio con il sottofondo musicale che riporta le note del jingle della trasmissione. Ma non è accaduto tutto ciò e immediatamente i telespettatori si sono accorti di questa novità inattesa. Nel momento in cui il pubblico da casa ha ascoltato la sigla iniziale del programma di Canale 5, Barbarella si trovava già dentro lo studio.









Soltanto pochi minuti dopo il fatto, Twitter è stato preso d’assalto dagli utenti. In particolare, uno dei tweet più rappresentativi è stato il seguente: “Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?”. La D’Urso si è quindi rivolta verso le telecamere ed ha affermato: “Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così”.

