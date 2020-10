Elisabetta Gregoraci continua a far parlare anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In tutte le trasmissioni si è parlato dei possibili flirt della showgirl calabrese, sia di quelli passati che dei presunti legami attuali e, quindi, fuori dalla Casa. In particolare con Stefano Coletti, pilota automobilistico di Montecarlo.

Il suo nome è saltato fuori dopo la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì, quando Alfonso Signorini ha chiesto alla Gregoraci se conoscesse qualche ‘Stefano’. Ma a svelare l’identità del presunto fidanzato della showgirl è stata Arianna David, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non è sola Elisabetta fuori dalla Casa del Grande Fratello”, ha detto l’ex Miss Italia. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo, Stefano Coletti“, ha detto spiegando di essere molto amica della Gregoraci. Alcune foto dei due erano apparse sul settimanale Nuovo, ma lo ‘scoop’ era passato inosservato visto che i due si trovavano in compagnia di altri amici. (Continua a leggere dopo la foto)















Le affermazioni della David hanno scatenato l’inferno con familiari, legali e lo stesso Flavio Briatore, che con la Gregoraci ha trascorso ben tredici anni, scesi in campo in sua difesa. Dopo l’ennesima ospitata di Arianna David a Mattino 5, dove ha continuato a confermare la storia tra Elisabetta Gregoraci e il pilota monegasco, l’imprenditore ha deciso di affidare a Instagram il suo lungo sfogo. (Continua a leggere dopo la foto)









“La signora in oggetto va in TV, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l’ho conosciuta molti anni fa in Sardegna. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie Elisabetta Gregoraci. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce”, ha tuonato con tanto di foto con la scritta: “Per due minuti di pubblicità ci si inventa di tutto”.

