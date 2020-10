“Scusate, oggi va così…”. Problemi a ‘La Vita in Diretta’ per Alberto Matano

Momento di difficoltà per Alberto Matano nell’ultima puntata de ‘La vita in diretta’. Come succede ormai da tantissimo tempo, si è parlato a lungo dell’ormai enorme crescita dei casi di coronavirus in Italia, che hanno superato le 16 mila unità nelle ultime 24 ore. Ma qualcosa è andato storto durante la trasmissione e il padrone di casa è stato costretto a scusarsi pubblicamente. I telespettatori, che lo amano moltissimo, avranno sicuramente apprezzato questo suo gesto in diretta.

Durante la seconda fase del programma Rai, si è verificato un intoppo. Uno dei collegamenti che aveva deciso di lanciare non è infatti partito e a quel punto si è rivolto verso le telecamere chiedendo scusa al pubblico da casa: “Oggi i collegamenti sono così”. Nonostante un momento di imbarazzo, il conduttore televisivo si è immediatamente ripreso ed è stato in grado di sdrammatizzare il tutto. Oltre alle dovute scuse, si è lasciato andare ad una battuta che ha fatto sorridere. (Continua dopo la foto)















Matano ha infatti affermato: “Questo è il bello della diretta”. I sorrisi sono arrivati anche dalla conduttrice Andrea Delogu, che è stata sua ospite in compagnia di Marco Baldini e Selvaggia Lucarelli. La Delogu ha cominciato a ridere anche perché il presentatore ha fatto un’esclamazione tirandola in ballo: “Tu sai qualcosa del bello della diretta perché sei stata qui per tutta l’estate”. Anche con questo imprevisto, Alberto se l’è cavata alla grande riscuotendo successo tra la gente. (Continua dopo la foto)















Qualche giorno fa, quando è stata paventata la possibilità che si possano verificare situazioni simili negli ospedali, come accaduto nei mesi del lockdown, il presentatore Rai è rimasto impietrito e ha detto: “Di fronte a queste immagini mi si gela il sangue nelle vene”. Questa sua considerazione è stata espressa al termine di un filmato. Della stessa opinione sono stati anche due ospiti del programma. Che sono stati d’accordo con lui. Matano si è mostrato molto sensibile a riguardo. (Continua dopo la foto)









Molto triste è apparso anche quando ha dovuto parlare della morte del governatore della Calabria, Jole Santelli, scomparsa a soli 51 anni: “Ha fatto una lunga carriera politica, poi è tornata nella sua terra, la Calabria, che è anche la mia terra. Ha deciso di lavorare per la sua terra. Jole Santelli se n’è andata questa notte a 51 anni”. Poi ha ancora affermato: “Un giorno triste per l’intera regione”.

Imprevisto a ‘Pomeriggio 5’, Barbara D’Urso non fa il suo ingresso ed è giallo