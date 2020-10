Grande attesa per la prossima puntata di Ballando con le stelle. A tenere banco in questi giorni la condizione di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart (Roma), dove le hanno applicato una fasciatura allo zinco. Sarà costretta a poggiarsi su delle stampelle e naturalmente le è stato consigliato anche il riposo. Lei stessa ha fornito i dettagli sulle sue condizioni di salute, postando un video su Instagram, corredandolo con una nota.

Solo poche ore prima, sulla vicenda, era intervenuto Raimondo Todaro, suo compagno di ballo nella trasmissione di Rai Uno, di fatto anticipando quello che ha detto poche ore dopo l’ex fidanzata di Matteo Salvini. Elisa, seppur non ha accennato a un eventuale ritiro da Ballando, ha fatto intendere, dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposta, che la situazione non è affatto rosea, scrivendo di non essere per nulla su di morale. “Io non mollo, voi statemi vicino”, ha aggiunto, rivolgendosi ai propri fan. Continua dopo la foto















E ancora: “Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato”. Oltre a lei c’è un caso legato a Costantino Delle Gherardesca. Continua dopo la foto















Il concorrente dello show condotto da Milly Carlucci ha nuovamente attaccato la giuria ed ha invitato tutti a continuare a sostenerlo. Innanzitutto sulle altre coppie di Ballando ha sentenziato, facendo tremare Milly Carlucci: “Sono un po’ tutti falsi tranne me e Scardina. Molti rapporti tra gli altri concorrenti ed i loro ballerini non sono come sembrano davanti alle telecamere.”. Continua dopo la foto











Poi ha rivelato che il più vero a Ballando con le stelle è Daniele Scardina, ha infatti anche aggiunto che in un’ipotetica finale tra lui e il pugile tiferebbe per la vittoria del rivale. In maniera altrettanto sincera ha confessato anche chi considera un po’ meno vera: “Elisa Isoardi non è totalmente sincera a volte ma è lo stesso molto simpatica”.

