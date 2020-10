Situazione inedita a ‘Pomeriggio 5’, quella che si è verificata nell’ultima puntata. La conduttrice televisiva Barbara D’Urso è solita fare il suo ingresso in studio con il sottofondo musicale che riporta le note del jingle della trasmissione. Ma non è accaduto tutto ciò e immediatamente i telespettatori si sono accorti di questa novità inattesa. Nel momento in cui il pubblico da casa ha ascoltato la sigla iniziale del programma di Canale 5, Barbarella si trovava già dentro lo studio.

Soltanto pochi minuti dopo il fatto, Twitter è stato preso d'assalto dagli utenti. In particolare, uno dei tweet più rappresentativi è stato il seguente: "Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?". La padrona di casa, una volta iniziato il programma, ha spiegato subito cosa fosse successo e tutti hanno quindi compreso la situazione. I dubbi erano stati tanti e c'era stata una curiosità immensa, visto che il suo tradizionale ingresso non era mai cambiato. Ecco quindi la spiegazione.















La D'Urso si è quindi rivolta verso le telecamere ed ha affermato: "Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così". Il mistero si è quindi risolto immediatamente, dopo pochi istanti l'inedita scena. Successivamente anche i social network si sono calmati e poi 'Pomeriggio 5' ha continuato senza ulteriori intoppi. A partire da domani, venerdì 23 ottobre, si ripeterà lo stesso cliché, con lo jingle che accompagnerà l'entrata in scena della donna.















Durante la scorsa puntata della trasmissione Mediaset, Roberto Alessi ha criticato Elisabetta Gregoraci: "La carne fresca piace ma, al dunque, c'è un costo sociale che non va affrontato". Il giornalista si è detto dispiaciuto per Pretelli, perché potrebbe soffrire. Poi la sparata: "Poverino, ha beccato la categoria peggiore, quella della profumiera". A quel punto Barbara D'Urso ha chiesto spiegazioni sul termine utilizzato da Alessi: "Quella che ti fa capire che potrebbe nascere qualcosa".









A proposito invece della sua vita personale, un paio di giorni fa ha pescato dal cassetto dell’amarcord un’istantanea di lei da giovane con i suoi due amori al suo fianco, ovvero i figli Giammauro ed Emanuele. E, nemmeno a dirlo, i follower si sono uniti scrivendole una marea di complimenti. Questa la didascalia scelta dalla regina di Mediaset: “L’unico vero amore. Punto!”.

Barbara D’Urso di ghiaccio davanti alle parole di Roberto Alessi su Elisabetta Gregoraci