È di un paio di giorni fa il crollo che Elisabetta Gregoraci ha avuto parlando con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ad accendere la miccia era stato Alfonso Signorini tirando in ballo gli ormai famosi ‘colpetti’ al petto che la showgirl ha fatto durante la permanenza nella casa quando si trattava l’argomento ‘Pretelli’.

Durante la diretta di lunedì il conduttore ha chiesto a bruciapelo: “Per chi sono quei colpetti? C’è qualcuno fuori”. Poi è saltato fuori il nome di Stefano Coletti, presunto fidanzato, e dall’altra parte Pierpaolo ascoltava attonito alle parole di Signorini. “Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei, poi, sono di questo uomo qui. Mi vengono i brividi, ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver chiarito e pianto insieme, oggi è andata in scena un’altra puntata della storia Pretelli-Gregoraci. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha deciso di chiudere il lungo corteggiamento: “In questi due giorni non ho dormito per niente e mi sono detto che è inutile che vado avanti da solo. Menomale che ho decelerato sennò mi prendevo una tranvata contro il muro”, ha detto Pierpaolo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho provato ad aspettarti poi ho capito che l’affetto per te è importante. Ho fatto tutto in maniera naturale, ho provato delle belle emozioni con te. Se non ci fossero stati tutti i paletti sarebbe stato un rapporto in crescendo”, ha detto ancora l’ex velino di Striscia la Notizia. Il modello è sincero, come lo è sempre stato, e le rivela che il sentimento che prova va oltre ad una semplice amicizia ma nello stesso tempo è consapevole che per ora questa emozione non può essere espressa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Se non ci fossero stati i paletti che mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro”, ammette con dispiacere conscio del fatto , che la speranza di una loro possibile storia d’amore, è sfumata.

“Parlo, sei rovinato!”. UeD, Giulia Cavaglia è una belva. Per l’ex fidanzato vip finisce malissimo