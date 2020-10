Clamorosi sviluppi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Adua Del Vesco ha chiesto di sottoporsi ad un test di gravidanza per vedere se è incinta. Stando a quanto appreso, leggendo in particolare i numerosi messaggi degli utenti sui social network, la giovane avrebbe un ritardo e quindi potrebbe essere in stato interessante. Non sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali da parte della produzione del reality show, ma nella puntata di domani se ne dovrebbe sapere di più.

Come detto poco fa, sono stati tantissimi i commenti degli internauti, che si stanno scatenando minuto dopo minuto. Tra i vari messaggi ne spiccano alcuni in particolare: "Dayane: 'Adua secondo me sei incinta'. GF: 'Adua in confessionale'", "Adua una settimana fa: 'Se il mio compagno mi chiedesse di fare un bambino io non ci penso due volte a dirgli di sì'. Adua oggi vuole fare un test perché ha un ritardo e teme di essere incinta", "Adua incinta", "Che è successo?".















Ed ancora: "Raga, in che senso potrebbe essere incinta? Pazzesca questa edizione del GF Vip". Il primo a commentare la vicenda sarebbe stato l'influencer Tommaso Zorzi, il quale sarebbe apparso molto divertito. Infatti, ha tirato in ballo la gravidanza di Paola Caruso a 'Pechino Express', quando anche lui prese parte al reality. Allora ha esclamato: "Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto".















Lo stesso Zorzi aveva parlato di quell'episodio qualche ora prima: "Ad un certo punto arriva il medico di Pechino, le fa questo test di gravidanza e quando arriva il risultato lei scopre di essere incinta. Questo era convinto che fossi il padre. Vagli a spiegare che sono l'amico gay. Mi diceva 'congratulation' e io rispondevo 'grazie, più o meno'". Questo suo racconto era stato accolto dagli altri concorrenti del programma con grandissime risate. E ora ecco il nuovo colpo di scena.









RAGA IN CHE SENSO ADUA POTREBBE ESSERE INCINTAAAAA?????? PAZZESCA QUESTA EDIZIONE DEL GF ☠️☠️☠️ #GFVIP — Sil 🪐🚀⚡️🚉 (@fragmentsss) October 22, 2020

Nelle ultime ore Stefania Orlando si è detta preoccupata dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Sto così per Tommy. Secondo te devo parlarci? Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai che per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non voglio limitarlo. A volte basta anche solo un abbraccio. Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui”.

