Al ‘Grande Fratello Vip’ è nata una bellissima amicizia nell’ultimo periodo tra due coinquilini, ovvero l’influencer Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. Inizialmente tra loro c’erano state incomprensioni ed avevano avuto luogo anche diversi litigi e battibecchi, poi si sono chiariti una volta per tutte ed hanno iniziato addirittura a volersi molto bene. Eppure non tutti sono proprio convinti della bontà di questo legame, che rischierà di far soffrire soprattutto Tommaso.

Nella giornata odierna ne hanno parlato Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Le due si sono fatte vedere abbracciate nel letto ed hanno ammesso di essere tristi perché l’influencer ha deciso di allontanarsi da loro per rafforzare il rapporto con Francesco. Ed è stata in particolare Stefania la più scossa da questa situazione, infatti durante le sue confessioni è parsa con le lacrime agli occhi. Non solo è amareggiata da questo distacco, ma teme anche per la sofferenza di Zorzi. (Continua dopo la foto)















La Orlando ha quindi confidato alla Ruta: “Sto così per Tommy. Secondo te devo parlarci? Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai che per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non voglio limitarlo. A volte basta anche solo un abbraccio. Ho tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto faccia le sue esperienze”. (Continua dopo la foto)















Stefania ha concluso il suo sfogo così: “Tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”. Ma Maria Teresa è sembrata ancora più scettica sull’amicizia tra i due gieffini: “Il problema è che noi saremmo felici qualora fosse un’amicizia vera. Ma ci sono degli interrogativi, dei dubbi, che scioglierà solo il tempo. Credo che Tommaso sia abbastanza strutturato, anche se è fragile per certe cose”. E poi Stefania è andata da Zorzi: “Tesoro, domani devo dirti una cosa perché non ce la faccio più”. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Tommaso, dopo lo scherzo finito male proprio con Oppini, aveva affermato: “Grande Fratello ti prego, non sto vivendo bei momenti, fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno. Dovete fare come i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia?”. Vedremo domani in puntata quali saranno gli sviluppi.

