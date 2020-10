L’appuntamento con ‘Chi l’ha visto’ è ormai consolidato da tantissimi anni e da ben 16 alla conduzione del programma c’è Federica Sciarelli. I risultati ottenuti in termini di ascolti sono sempre più positivi e, grazie all’infaticabile lavoro della conduttrice televisiva e di tutto il team sono riusciti a rintracciare numerosissime persone scomparse o a fare luce su vicende inquietanti. La padrona di casa ha deciso di confidarsi ed ha rilasciato un’importante intervista a ‘TeleSette’.

Il compito della trasmissione non è semplice e i rischi del mestiere sono innumerevoli. La Sciarelli ha infatti confessato che ci sono stati anche episodi tutt'altro che piacevoli, ma nonostante tutto non hanno mai smesso di lavorare affinché la verità venisse a galla. E i primi ad essere in pericolo sono stati i vari inviati dei fatti di cronaca. Ha anche spiegato i motivi di così tanto successo: "La gente ci apprezza perché capisce che noi siamo una squadra determinata e coraggiosa".















Poi sulle difficoltà incontrate nel corso degli anni, ha rivelato che ci sono state anche minacce gravissime: "Andiamo avanti con caparbietà e non abbiamo paura di nulla. Anche di fronte alle minacce di morte i nostri inviati non indietreggiano". E anche la stessa presentatrice è andata incontro a problematiche di natura giudiziaria: "Il nostro è sempre stato un programmone. Ma forse io mi espongo di più e ogni tanto mi becco qualche querela". Poi ha spiegato qual è la sua maggiore soddisfazione.















Federica Sciarelli ha aggiunto che il suo lavoro lo ama alla follia ed è molto contenta che il pubblico da casa esprima sempre giudizi favorevoli nei confronti del programma. E poi ha svelato qual è la cosa che la soddisfa maggiormente: "Il mio è un lavoro bellissimo ed entusiasmante. Sono felice quando riportiamo a casa una persona sana e salva, in particolare se si tratta di un malato di Alzheimer". E tutti sono convinti che 'Chi l'ha visto' proseguirà ancora per tantissimi anni.









Parlando recentemente della scomparsa di Giggino Wifi, la mamma del giovane aveva ironizzato asserendo che parteciperebbe al Grande Fratello Vip. Commentando la battuta della signora Fulvia a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli nella puntata aveva ironizzato sul GF chiedendole scherzosamente: “Hai detto che saresti andata al Grande Fratello, ma quello vip o non vip?”.

