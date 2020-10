Il pubblico di Uomini e Donne ormai conosce bene Roberta Di Padua. Da tempo la dama siede nel parterre femminile del trono over (oggi unificato a quello classico, ndr) eppure ha avuto poca fortuna nella ricerca dell’uomo della sua vita. Prima con l’ex cavaliere Gianluca, poi Riccardo Guarnieri, che dopo una breve frequentazione con lei è tornato tra le braccia di Ida Platano salvo poi rompere per l’ennesima volta. E anche una breve frequentazione con il chiacchieratissimo Armando Incarnato.

Con nessuno di loro Roberta ha proseguito la conoscenza fuori dallo studio di UeD e con Armando sono volate persino accuse pesanti, sfociate poi in liti feroci. L’atteggiamento della Di Padua, che non ha peli sulla lingua e ha dimostrato più volte di essere una donna forte e decisa, le ha fatto guadagnare la stima dell’opinionista Gianni Sperti e di gran parte del pubblico. (Continua dopo la foto)















Anche nella nuova edizione di Uomini e Donne Roberta Di Padua è tra le protagoniste più in vista e soprattutto è arrivato Michele, con cui la dama è uscita più volte. Ma i due hanno anche già discusso per via dell’intromissione di Carlotta Savorelli. Come finirà? Roberta avrà finalmente trovato un uomo a UeD? Per saperlo non resta che rimanere sintonizzati su Canale 5. (Continua dopo la foto)















Pochi però sanno che la bella Roberta è stata legata a un uomo che aveva a che fare, anche se indirettamente, con UeD: l’ex della dama originaria di Cassino e papà di suo figlio Alex, che è nato nel 2013, è il fratello di un tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Tronista passato alla storia del programma perché nella lista di quelli che sono stati cacciati. (Continua dopo le foto)











Stiamo parlando di Federico D’Aguanno, che fu ‘cacciato’ dal programma dopo alcune segnalazioni di incontri con una corteggiatrice senza telecamere. Ebbene, l’ex compagno di Roberta è proprio Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista. Ad oggi ll’uomo vive a Pontecorvo (Frosinone) e per molti anni si è occupato di politica. Roberta, dal canto suo, è stata per molto tempo l’assistente di Mario Abbruzzese, presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

“Guenda e Maria Teresa Ruta?”. Myriam Catania, la rivelazione su mamma e figlia dopo il GF Vip: lei “sa”

fbq('track', 'Gossip');