Lunedì Alfonso Signorini ha chiuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip svelando i nomi dei tre nominati: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. La showgirl calabrese è finita al televoto dopo essere stata smascherata dal conduttore in diretta. Nel corso delle settimane, i famosi ‘colpetti’ al petto sono stati notati dagli attenti utenti del web e durante la puntata Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni scatenando anche la reazione di Pierpaolo Pretelli, con il quale la Gregoraci ha stretto un legame molto forte.

La versione dei fatti di Elisabetta non ha convinto nessuno e proprio per questo motivo è finita in nomination insieme a Maria teresa Ruta e Dayane Mello. Anche Tommaso Zorzi, pungente influencer amatissimo dal web, ha deciso di nominarla: “Qua nessuno è fesso”, ha detto durante le nomination toccandosi il petto proprio imitando la Gregoraci. (Continua a leggere dopo la foto)















Visti i precedenti con Pierpaolo Pretelli, scoppiato in lacrime dopo aver appreso dei messaggi in codice, ora Elisabetta Gregoraci rischia davvero grosso. Ora l’amicizia speciale tra la showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia torna nei salotti di Barbara D’Urso. Dopo la puntata di lunedì, quando è saltato fuori del presunto fidanzato o flirt Stefano Coletti, Pierpaolo è scoppiato in lacrime: “Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei, poi, sono di questo uomo qui. Mi vengono i brividi, ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi”, ha detto ai compagni di avventura. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho tante persone che mi vogliono bene… C’è qualcuno che mi pensa…”, ha detto durante il confronto con Pierpaolo. Incalzata, Elisabetta ha spiegato: “Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. Io non mi farei mai una storia dentro la Casa, adesso lo sai”. “Se tu mi dicevi all’inizio: ‘Stai fermo, ho una persona fuori’, io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato”, è stata la risposta di Pretelli. Insomma, la storia tra i due non sembra decollare, almeno al GF Vip, ma per qualcuno anche fuori il giovane Pierpaolo non avrebbe nessuna chance. (Continua a leggere dopo la foto)









Di questo avviso Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 lo ha detto senza peli sulla lingua durante la sua ospitata a Pomeriggio 5. “La carne fresca piace ma, al dunque, c’è un costo sociale che non va affrontato”. Il giornalista si è detto dispiaciuto per Pretelli, perché potrebbe soffrire. Poi la sparata: “Poverino, ha beccato la categoria peggiore, quella della profumiera”. A quel punto Barbara D’Urso ha chiesto spiegazioni sul termine utilizzato da Alessi. “Quella che ti fa capire che potrebbe nascere qualcosa. Ma poi al dunque c’è sempre qualcos’altro che ti allontana. È quella che fa sbarellare qualsiasi uomo”, ha spiegato il giornalista.

