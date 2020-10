Adesso è ufficiale. Gemma Galgani resta a Uomini e Donne e non ha alcuna intenzione di lasciare lo show che le ha dato tanta popolarità. Lo riporta Blogo che ha chiesto delucidazioni allo staff del programma che ha smentito la news circolata in questi giorni a proposito dell’addio di Gemma Galgani che non sta attraversando un momento particolarmente facile. Nonostante il rapporto con Biagio.

Sul suo rapporto con il cavaliere è intervenuta Tina Cipollari che, dopo il bacio tra la dama e il cavaliere Napoletano, c’è andatoa giù pesante. La gallina ha beccato. Se è raggiante vuol dire che la gallina ha beccato”. La padrona di casa ha confermato l’ipotesi di Tina: “Gemma sorride perché è stata baciata. Come lo definiresti questo bacio?”. Anche l’altro opinionista, Gianni Sperti, ha voluto saperne di più ed ha invitato Gemma a riferire qualche dettaglio maggiore su questa esterna. E la donna ha iniziato il suo racconto, con una felicità quasi contagiosa. Continua dopo la foto















Non bastasse, al settimanale Nuovo Tv ha parlato anche l’ex di Gemma Galgani: Giorgio Manetti che ha dichiarato di aver stretto un’amicizia vera e sincera con la popolare opinionista Tina Cipollari: “Quando lei è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno…”. Continua dopo la foto















Successivamente Giorgio Manetti ha pizzicato Gemma Galgani “Dice di cercare l’amore in Tv ma non si riesce bene a capire quale sia il suo ruolo nel programma…”. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che aveva recentemente rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha poi dichiarato che Gemma Galgani avrebbe fatto qualsiasi cosa per tornare con lui, svelando un aneddoto: “Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo…”. Continua dopo la foto











Il giornalista di Nuovo Tv ha poi chiesto a Giorgio Manetti quale consiglio si sentirebbe di dare a Gemma Galgani a Uomini e Donne Over: “Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…”

Ti potrebbe interessare: Sonia Bruganelli fa vedere la camera di casa Bonolis e apriti cielo: “Ma vivi in un bunker?”