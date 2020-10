Nuove indiscrezioni bomba sulla storia tra Guenda Goria e Telemaco. Se n’è parlato a lungo da Barbara D’Urso, durante il consueto appuntamento con ‘Pomeriggio 5’. Ricordiamo che ci sono state polemiche e anche litigi tra la giovane e la madre Maria Teresa Ruta proprio perché quest’ultima ha detto di non essere informata di questa relazione. Inoltre, si sarebbe poi mostrata completamente in disaccordo con la figlia, ma Guenda l’ha invitata a farla decidere da sola.

Come anticipato poco fa, nella trasmissione in onda su Canale 5 è stato Roberto Alessi a riferire di una notizia che ha del clamoroso. Infatti, ha rivelato di aver intervistato Telemaco, il quale starebbe avendo dei dubbi sui suoi sentimenti: “Ha qualche ripensamento”. A quel punto Barbarella ha chiesto maggiori spiegazioni e ha invitato il direttore di ‘Novella 2000’ a illustrare al pubblico in modo più chiaro quali siano state le affermazioni dell’uomo. Ecco tutte le novità. (Continua dopo la foto)















Alessi ha esclamato davanti alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’: “Innamorato di Guenda? Lui si è messo in una sorta di standby. C’è un grande rispetto per le relazioni, soprattutto se c’è di mezzo un figlio di tre anni con Olga. Lei si è resa conto che vorrebbe ripensare al rapporto con Telemaco. Calcolato che c’è un bambino di mezzo”. Un vero e proprio colpo di scena, con Olga che avrebbe capito di provare ancora importanti sentimenti nei suoi confronti. E ci sarebbe anche dell’altro. (Continua dopo la foto)















Olga e Telemaco sarebbero già passati dalle parole ai fatti, infatti avrebbero ripreso a frequentarsi e si troverebbero insieme in vacanza a Sharm. A confermare la news è stata Eva Henger, la quale l’ha saputo da alcune amiche che sono lì. Sulla questione è intervenuto anche il papà di Guenda, Amedeo Goria: “Se Guenda diventa uno strumento per una riappacificazione per il bene di tutti ben venga. Per quanto riguarda me, spero che Guenda non debba soffrire e che sia felice”. (Continua dopo la foto)









Amedeo Goria ha anche detto in un’intervista rilasciata a ‘NuovoTv’: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”. E ancora: “Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre. Lei è disordinata”.

