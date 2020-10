Ilaria D’Amico pronta per tornare in tv. Negli scorsi mesi la bellissima e storica conduttrice di Sky aveva detto addio al calcio dopo ben 18 anni di conduzione: “Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all’inizio, con tante valigie vuote da riempire. Mi sono divertita, emozionata e appassionata ogni minuto delle mie dirette e questo è stato possibile grazie ai miei compagni di viaggio”, aveva spiegato la giornalista nel corso della sua ultima diretta televisiva, al termine della finale di Champions League.

Un annuncio che aveva sicuramente spiazzato il suo pubblico, quello di abbandonare il programma dopo quasi 20 anni per potersi vivere nuove avventure. Poi è arrivata l’estate e Ilaria, che ha trascorso le vacanze in famiglia, con Gigi Buffon, i suoi figli e il loro bambino, sembra aver trovato la giusta carica per lanciarsi in un nuovo progetto. (Continua dopo la foto)















Nuovo progetto ovvero un programma tutto suo che questa estate era già in cantiere e che ora, stando alla sua ultima intervista, sembra aver preso corpo. Ai microfoni di Rai Radio 1, intervistata durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, Ilaria D’Amico ha confermato le indiscrezioni e rivelato di essere già al lavoro per questa nuova sfida. (Continua dopo la foto)















“Sto preparando la squadra per un programma di attualità, dove si parlerà di politica e non solo, che partirà a gennaio – ha raccontato in radio la giornalista – Andrà in onda una volta a settimana in prime time su Skytg24. Se sarà un talk show? Vediamo”. Ilaria D’Amico poi ha precisato che ci sono dei dettagli, più e meno importanti, ancora da definire. (Continua dopo la foto)











Il titolo del programma, per esempio: “No, ancora no, siamo ancora nella fase in cui stiamo facendo la ‘pasta’, come si dice. Quando c’è il titolo hai tutto…”. Insomma, mancano da definire alcuni particolari ma in sostanza il pubblico di Ilaria D’Amico può iniziare a far partire il conto alla rovescia.

“Figura di m***”. Temptation Island, Alberto e Speranza ancora nell’occhio del ciclone: lei si salva, lui demolito sui social