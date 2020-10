“Ecco chi non lo vuole far tornare”. Mauro Corona fuori da Cartabianca, sganciata la bomba

Sono ancora chiuse le porte di CartaBianca per Mauro Corona. Lo scrittore è stato tagliato fuori dal programma di Rai Tre (dove era ospite fisso). Almeno per il momento non lo vedremo nel ruolo di opinionista con la conduttrice Bianca Berlinguer. Di recente la giornalista ha anche spiegato che l’assenza di Corona non dipende da lei, che ha prontamente accettato le scuse dell’artista. Stando a quanto riporta Dagospia, la scelta sarebbe dipesa dal nuovo direttore di Rai Tre, Franco Di Mare.

Ancora non è chiaro il motivo della prolungata esclusione, ma – stando alle parole del sito diretto da Roberto D’Agostino – ci sarebbe una presunta rivalità tra Di Mare e Corona. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Franco Di Mare non avrebbe ancora digerito la sconfitta al Premio Bancarella del 2011, quando il libro di Mauro Corona “La fine del mondo storto” superò quello del giornalista, arrivato secondo con il romanzo intitolato “Non chiedermi perché”. Inizialmente si pensava a un veto da parte del Cda Rai su Mauro Corona. Invece secondo Dagospia le cose non stanno così. (Continua dopo la foto)















In attesa di avere ulteriori chiarimenti Bianca Berlinguer ci ha tenuto a puntualizzare pubblicamente la sua posizione nei confronti di Mauro Corona: “Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie”. (Continua dopo la foto)















“Tra me e lui il rapporto è stato a volte burrascoso ma è stato sicuramente prezioso per questa trasmissione, tant’è che i telespettatori lo vorrebbero rivedere – ha proseguito Berlinguer -. Lo considero una parte importante della trasmissione, spero di poterlo riavere presto. Non tutto quello che riguarda questa trasmissione, anche se potrebbe non sembrare, dipende da me”. (Continua dopo la foto)









Mauro Corona e Bianca Berlinguer avevano avuto un’accesa discussione durante una puntata di Cartabianca dello scorso settembre. Lo scrittore aveva definito la giornalista “gallina”. La conduttrice lo ha bloccato dopo che quest’ultimo aveva citato il nome di un albergo. In seguito al divieto perentorio di fare pubblicità, Corona ha insultato la giornalista. Corona era una presenza fissa nel programma di Rai3, una voce fuori dagli schemi che con i suoi interventi spezzava il filo dei discorsi, andando spesso controcorrente.

