“Volevo lui al GF Vip”. Poi è saltato tutto: Alfonso Signorini lo confessa solo ora

Alfonso Signorini confessa: Morgan doveva entrare nella Casa del GF Vip. Il conduttore del reality di Canale 5 si è così espresso durante Casa Chi e ha svelato di aver contattato l’ex compagno di Asia Argento per partecipare al programma. Tuttavia alla fine il conduttore avrebbe cambiato idea, convinto che la dialettica di Morgan sarebbe stata sacrificata dai tempi televisivi.

“Avrei voluto avere Morgan al GF Vip – ha confessato Signorini -. Ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato”. (Continua dopo la foto)















Morgan è uno dei personaggi che Signorini avrebbe voluto vedere all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti poco prima dell’inizio del reality il conduttore aveva contattato anche il pilota di MotoGp ed ex compagno di Belen Rodriguez Andrea Iannone, e Giulio Berruti, noto attore e fidanzato di Maria Elena Boschi. Nel frattempo il reality proporrà una serie di nuove sorprese ai telespettatori. Nella tredicesima puntata entreranno nel loft di Cinecittà tre nuovi concorrenti che potrebbero cambiare gli equilibri. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella casa, Tommaso Zorzi è sempre più in crisi, soprattutto dopo la lite con Francesco Oppini, e spera che l’arrivo di altri inquilini possa consentirgli di affrontare al meglio la sfida del reality. Continua a tenere banco la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore non ha ancora chiarito la situazione con Pierpaolo Pretelli e, stando ad alcune indiscrezioni, fuori dalla Casa sarebbe legata a un uomo di nome Stefano, ma per ora non sembra disposta a parlarne. (Continua dopo la foto)









Alfonso Signorini ha confermato che “lunedì prossimo entreranno nella Casa 3 nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere”. Nel frattempo il conduttore ha già annunciato che lo show continuerà fino a febbraio. “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più tradizionali”, ha detto.

