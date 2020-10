Impossibile dimenticarsi di Gionatan Giannotti, uno dei tronisti di ‘Uomini e Donne’ che più hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa. Nonostante sia stato protagonista nel dating show di Maria De Filippi diversi anni fa, ancora oggi tutti lo ricordano con immenso piacere. In un primo momento si presentò come corteggiatore per puntare le troniste Natalia Angelini e Francesca Mari, poi salì invece sul trono e scelse Laura Addis. Tutto questo accadde nell’ormai lontano 2009.

La storia d'amore tra i due non riuscì però a raggiungere i risultati sperati e dunque le loro strade si separarono. Ma vi starete chiedendo com'è diventato a circa 11 anni dalla sua esperienza televisiva. E infatti c'è stata una vera e propria svolta in positivo nella sua vita. Il suo carattere in trasmissione era quello di un ragazzo riservato, estremamente timido, invece ha poi cambiato la sua personalità e anche il suo fisico. I suoi scatti social testimoniano il miglioramento estetico.















Attualmente lavora come personal trainer, non a caso è in grado di sfoderare un corpo da paura. Il suo ciuffo a 'Uomini e Donne' era un'altra caratteristica che lo distingueva dagli altri, invece adesso se l'è tolto definitivamente. Infatti, i suoi capelli sono completamente tagliati a zero. C'è soltanto una cosa che è rimasta identica, come si può anche notare dai commenti delle fan: la sua bellezza, che anno dopo anno sembra aumentare sempre più. Per lui il tempo sembra non essere trascorso.















In passato Gionatan aveva confessato: "Stavo meglio prima del programma. Ero molto più sereno. Ho vissuto un periodo molto brutto dopo il trono. Per 2 o 3 anni sono stato davvero molto male. Ho avuto problemi a fidarmi delle persone, non riuscito nemmeno più ad avere fiducia in me stesso. Ma la mia vita grazie al trono è cambiata radicalmente. Ora faccio il lavoro che mi piace in una struttura che mi piace… sono felice così insomma". E poi aveva fornito ulteriori dettagli.









Giannotti aveva concluso: “Sono un personal trainer e massaggiatore. Con Laura Addisi non è finita male ma abbiamo semplicemente preso due strade diverse. Siamo rimasti in buoni rapporti ma non ci sentiamo più. Secondo l’ex tronista ‘’Le persone famose sono quelle che hanno un talento e delle qualità’’. Ed aveva anche annunciato di essere legato sentimentalmente ad una ragazza.

