Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda lunedì sera, durante la diretta, hanno avuto un confronto molto doloroso. Guenda ha parlato della sofferenza provata anni fa, quando la madre si allontanò da casa per amore di un uomo. Aveva 17 anni, ha raccontato tra le lacrime, e ha dovuto fare da madre al fratello Gian Amedeo.

“Alla sera, a casa, c’eravamo noi due da soli. Abbiamo vissuto un secondo abbandono perché il primo lo avevamo vissuto con papà: prima ho recuperato il rapporto con papà, poi con lei”. Oggi mamma e figlia si sono riconciliate, ma in questi giorni, dopo quelle confessioni intime, la conduttrice sta provando a spiegare le motivazioni che l’avevano portata a prendere quella decisione: “Se quello che è successo ti ha portato via la tua adolescenza, tu comunque in questi anni hai costruito cose inimmaginabili”. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa Ruta scoppia anche a piangere quando ripensa al dolore che ha provocato ai figli in quel periodo: “La sofferenza che avete nel cuore si evince dalle tue parole, dal fatto che Gian Amedeo mi chiama madre. Io non voglio essere amata tanto da voi, perché amare troppo vuol dire soffrire. Preferisco che mi parlate male dietro, che dite che non vi ho mai dato la paghetta. Voglio che tu possa dire ‘sono meglio di mia madre’”. (Continua dopo la foto)















“Questo devi poter dire un giorno – ha proseguito – Ricordare le cose belle che ho fatto e superarmi. Non dire più, ti prego, che pensando che facendo di più fossi più amata”. “Questo è un sentimento che ho provato io e che mi ha fatto soffrire. Salivo sui tavoli per farmi vedere, ma mio papà mi adorava. Anche mia mamma mi voleva bene a modo suo, molto a modo suo, ma mi voleva bene per come era capace. Voler essere amati è un sentimento terribile. Io sono entrata qui volendo essere amata da tutti e ho fatto degli errori terribili”.(Continua dopo le foto)











Infine, sempre tra le lacrime, Maria Teresa va ancora più a fondo e rivela: “Tu sai che mi sono dovuta allontanare da casa perché ho cercato di avere un altro figlio, che poi non è venuto. Lo sai, te l’ho raccontato qui dentro. Voi siete talmente speciali e unici. Potreste essere fatti anche al contrario, ma per me siete stupendi e vi amo tantissimo”.

“Mi fa soffrire, ecco cosa è lei”. GF Vip, l’affondo su Guenda Goria arriva proprio dal padre Amedeo