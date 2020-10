Dichiarazioni che faranno molto discutere sicuramente nella prossima puntata del ‘GF Vip’ sono state fatte dal papà di Guenda Goria. Il noto giornalista Amedeo non ha accettato di buon grado le accuse rivolte dalla figlia, la quale lo considera un padre assente dalla sua vita. L’uomo ha voluto dire la sua e fornire dunque un’altra versione dei fatti in un’intervista rilasciata al settimanale ‘NuovoTv’. Le parole di Goria fanno riferimento ad un’altra verità e accusano anche la stessa Guenda.

Amedeo ha confessato che lui ha avuto un ottimo rapporto con la figlia: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”. A quel punto è sceso più nei particolari ed ha raccontato di un carattere estremamente difficile da parte della gieffina, che non si comporterebbe nel migliore dei modi né con il padre e nemmeno con i suoi fidanzati. (Continua dopo la foto)















A proposito di Guenda ha affermato: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”. Ha inoltre smentito categoricamente che lui non la tratti bene quando la ospita a casa. Quindi, le affermazioni della giovane nella Casa più spiata d’Italia non corrisponderebbero alla verità. E siamo certi che prima o poi potrà avvenire il confronto nel reality. (Continua dopo la foto)















Amedeo Goria ha aggiunto: “Non è vero. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre. Lei è disordinata, infatti abbiamo deciso di comprare un baule da un rigattiere in cui riporre le sue cose quando lei non c’è”. E ha concluso: “Forse è attratta dagli uomini grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino”. Parole dunque inaspettate, che hanno lasciato di sasso il pubblico da casa. E tutti si chiedono quale sia la verità. (Continua dopo la foto)









Intanto, ha fatto rumore la dichiarazione di Elisabetta Gregoraci nei confronti della coinquilina Dayane Mello: “Io posso pure andare a casa perché ho altre cose da fare, ma tu devi lavorare, ti serve”. Una frase che ha scatenato le reazioni sul web. Su Twitter, infatti, la frase non è passata inosservata e in molti hanno puntato il dito contro l’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e la frase agghiacciante a Dayane Mello. Scoppia la polemica e per lei si mette male