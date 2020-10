Temptation Island, una finale “di lusso”. E in tutti i sensi. Intanto perché il docu reality di Alessia Marcuzzi ha fatto boom di ascolti. La puntata conclusiva, quella con gli ultimi falò e gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste a un mese dalla fine delle riprese, è andata in onda in prima serata, su Canale 5, martedì 20 ottobre 2020.

I dati diffusi nella mattinata successiva parlano chiaro e vedono trionfare ancora una volta Temptation Island. Dopo aver conquistato la prima serata dello scorso 7 ottobre, l’appuntamento finale ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.504.000 di telespettatori per il 21% di share. Mentre il diretto concorrente su Ra1, ovvero la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha intrattenuto 3.589.000 di telespettatori pari al 16.2% di share. (Continua dopo la foto)















Insomma, un grande successo per Alessia Marcuzzi, tornata alla guida del viaggio nei sentimenti delle coppie nip che volevano mettere alla prova il loro rapporto. Non solo un altro successo dal punto di vista degli ascolti. Ancora una volta la conduttrice si è distinta per i look sfoggiati in puntata dando prova, come se ce ne fosse bisogno, di essere una vera icona di stile. (Continua dopo la foto)















In queste settimane abbiamo Alessia Marcuzzi sempre in un mood “country-chic”. A firmare i suoi capi è stata Isabel Marant, tra gonne svolazzanti, maniche a sbuffo e stivali camperos ma per la finale ha indossato per la prima volta i tacchi. Ai falò ha indossato un completo panna composto da una giacca doppio petto con le maniche a sbuffo portata sbottonata a dei pantaloni a zampa con gli orli sfrangiati da 320 euro. (Continua dopo le foto)











Sotto sandali con il tacco medio, modello Askee della Maison con stringhe di cuoio e dettagli pitonati sulla suola che vengono venduti a 490 euro. Ma per il promo e i saluti finali ha stupito tutti con un maglione di lana rosso, che è il modello Bolton di Isabel Marant caratterizzato da volant sulle spalline imbottite. Pronti per il prezzo? sul sito ufficiale del brand viene venduto a 790 euro… Ve l’avevamo detto che è stata una finale “di lusso”…

