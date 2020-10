Lunedì Alfonso Signorini ha chiuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip svelando i nomi dei tre nominati: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. L’ex moglie di Flavio Briatore è finita al televoto dopo essere stata smascherata da Signorini in diretta.

Gli attentissimi utenti del web, infatti, avevano notato dei colpetti sospetti al petto e durante l'ultima puntata il giornalista ha chiesto spiegazioni scatenando anche la reazione di Pierpaolo Pretelli, con il quale la Gregoraci ha stretto un legame molto forte. Proprio a causa di quei colpetti, messaggio in codice per qualcuno che sta fuori dalla casa, Tommaso Zorzi ha deciso di nominarla: "Qua nessuno è fesso", ha detto l'influencer durante le nomination toccandosi il petto proprio imitando la Gregoraci.















L'ex moglie di Flavio Briatore è finita al televoto insieme alla conduttrice Maria Teresa Ruta e Dayane Mello, modella brasiliana ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi. E visti i precedenti con Pierpaolo Pretelli, scoppiato in lacrime dopo aver appreso dei messaggi in codice, e una frase pronunciata poco dopo le nomination Elisabetta Gregoraci rischia davvero grosso.















Partita al Grande Fratello Vip con una folta schiera di ammiratori, nelle ultime ore la showgirl calabrese è finita al centro della polemica per una frase pronunciata poco dopo le nomination di lunedì sera. A fine serata, Elisabetta Gregoraci ha discusso della nomination con Dayane Mello alla quale ha detto: "Io posso pure andare a casa perché ho altre cose da fare, ma tu devi lavorare, ti serve". Una frase che ha scatenato le reazioni sul web.









Su Twitter, infatti, la frase non è passata inosservata e in molti hanno puntato il dito contro l’ex moglie di Flavio Briatore accusandola di essere arrogante e maleducata.