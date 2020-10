Hattie Retroage, l’83enne nonnina che chiamano ‘mangiauomini’: 19 anni il partner più giovane

Hattie Retroage è il nome di donna d 83 anni diventata un fenomeno di fama mondiale. È stata un ospite d’eccezione anche nel salotto di Live Non è La D’Urso e durante l’intervista non è certamente andata troppo per il sottile. La sua è una scelta di vita tra le più singolari, e che sia o meno condivisibile, Hattie oggi continua ad avere un’esistenza ricca di rapporti anche con uomini molto più giovani di lei.

Non lo tiene per nulla nascosto, anzi. Hattie vanta la bellezza di 83 anni e di una vita ancora ricca di passione. L'ex ballerina e psicoterapeuta, dopo essere stata sposata per ben 25 anni, ha deciso di separarsi dal marito e di rivoluzionare la sua esistenza. Tutto ha avuto inizio con un annuncio pubblicato sul giornale: "Cerco ragazzo con meno di 82 anni per una relazione amorosa".















Da allora la lista dei pretendenti si è sempre arricchita, infatti lei stessa ha ammesso: "Non ho mai incontrato un uomo che non volesse avere dei rapporti intimi con me" e aggiunge: "Il più giovane aveva 19 anni, il più vecchio 61". Una scelta di vita che rende felice persino la figlia Rama, di 53 anni, ma di cui invece il figlio Josh quasi se ne vergogna: "La odia, non permette ai figli di leggere i miei libri sull'argomento".















Sesso per 3 volte a settimana, la 83enne è una vera 'mangiauomini': "L'orgasmo è normale. Lo faccio anche tre volte a settimana". E sempre nello studio di Live – Non è la d'Urso, la conduttrice le ha anche domandato perché non cerchi uomini della sua età. Hattie ha ironicamente risposto: "Bisogna vedere se sono vivi". Ed effettivamente nonostante la sua età Hattie fa di tutto per tenersi in forma, sesso incluso ovviamente.









Proprio durante un’intervista rilasciata per il Daily Mail, ha ammesso senza troppa esitazione: “Masturbatevi per l’amor del cielo, tenete il motore in funzione, che vi vada o no”. E proprio per questo oltre a godere di una fama divenuta mondiale, Hattie oggi continua a darsi da fare anche come life coach. I suoi sembrano essere consigli preziosi adatti per uomini e donne che amano il benessere, e questo passa anche dai piaceri della vita e va oltre l’età anagrafica.

