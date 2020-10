“Quindi non era così…”. Temptation Island, Nello e Carlotta: cosa è successo. Gli occhi di tutti puntati su di lei

Il falò tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino è partito immediatamente con un susseguirsi di rinfacci per gli atteggiamenti tenuti da entrambi all’interno del villaggio di Temptation Island. Carlotta, personaggio preferito dell’edizione 2020, si è mostrata subito particolarmente aggressiva, soprattutto nel riguardare con Nello tutti video con la tentatrice: “Guarda e zitto!”. Ed è proprio lui, il mitico, che cerca di cadere in piedi come i gatti puntando tutto sulla carta “Ma dai sto giocando! Ti fidi di me?”.

Ma è proprio durante questi battibecchi che ha luogo la reazione più temuta di tutte, quella della conduttrice Alessia Marcuzzi. Infatti, per farla franca il più possibile, Nello manda velocemente avanti le scene contenute nel video montato per lui, ed è proprio a quel punto che la Marcuzzi sembra spazientirsi: "Nello stai mandando il video parecchio avanti, dovevi vederlo tutto… durava 20 minuti, non si fa così". Cosa che ovviamente non avviene quando arriva il turno di vedere i video di Carlotta in compagnia del tentatore. (Continua dopo le foto)





























Poi la forte affermazione: "Sono sempre stato coerente ma non c'è mai stato un momento in cui ho pensato di baciarla", dice Nello. Carlotta gli continua a rimproverare di essere cambiato nell'ultimo anno e mezzo: "A Nè i complimenti me li sono sempre fatta da sola e tu mi dicevi di sì. Io sono entrata qui dentro pensando che la mia vita iniziasse e finisse con te". Per attutire il colpo, Nello si spinge un po' oltre: "Io sono venuto qui a dirle che voglio sposarla e lei fa così! Io lo capisco che lei è arrabbiata, ma vorrei che capisse che non sono uno scemo. Se fai così vuol dire che non sei più innamorata. Ho capito i miei sbagli e voglio rimediare. Io sono arrivato qui convinto di non aver fatto nulla di male, in tutta onestà tu non hai proprio capito nulla di me. Io capito davvero di essere innamorato di te". (Continua dopo le foto)









Ascoltate le parole di Nello, finalmente Carlotta decide di ammetterlo: “Io sono innamorata ma non voglio più stare così”. Ma è proprio quando Nello dice di voler uscire con lei che lei decide di rifiutarsi: “Mi fa schifo, ripenso a tutte le mancanze che ho avuto. Mi ha fatto venire tremila complessi io che sono la persona più sicura del mondo”. Ed è dopo una serie di tira e molla biblici che Carlota decide di concedergli una chance, l’ultima: “Esco con lui ma a distanza. Io qui mi sono accorta che mi bastava un film con latte e biscotti. Tu gli affetti te li compri, ma io non sono in vendita. Voglio pane e cipolla, sempre sto lavoro! Io voglio tornare a casa e togliermi l’armatura non voglio combattere”.

