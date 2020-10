Mercoledì 16 settembre, in prima serata, Alessia Marcuzzi è tornata in televisione con la nuova edizione di Temptation Island e già dalla prima puntata i colpi di scena non erano mancati. A stupire il pubblico era stato il falò di confronto anticipato, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo.

Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. A richiedere il confronto è stata Sofia, 30 anni, dopo aver avuto la conferma che cercava. Amedeo, 31 anni, l’ha tradita in passato senza però mai ammetterlo e aveva scelto di farlo in diretta tv. Attraverso i video nel pinnettu Sofia aveva quindi scoperto tutto e chiesto un falò di confronto anticipato. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lo sai che tra noi non andava da un po’ di tempo – aveva provato a giustificasi lui – , non te l’ho mai voluto dire, mi dispiace tanto”. “Ma secondo te io ho creduto alla lettera? Mi hai fatto passare un anno di me**a. L’hai detto a 5 sconosciuti e non a me”, era stata la reazione di Sofia, che sembrava decisa a chiudere. Poi il colpo di scena: “Io sono disposta ad andare avanti, anche a superare il tradimento, io so quali sono i miei sentimenti”. (Continua a leggere dopo la foto)















Usciti insieme dal reality show delle tentazioni a meno di 24 ore dall’ingresso, i due sono tornati a parlare durante lo speciale ”Temptation Island un mese dopo” andato in onda martedì 20 ottobre. E anche questa volta Sofia e Amedeo hanno sorpreso il pubblico di Canale 5. Sofia fa il suo ingresso da sola e confessa di aver voluto prendere una pausa da Amedeo. Un rapporto che forse è arrivato alla fine, anche per la scoperta del tradimento che all’inizio la ragazza aveva deciso di perdonare. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non posso amare per due, perciò ho deciso di stare un po’ da sola”, ha detto Sofia ad Alessia Marcuzzi. Ma è proprio Amedeo a lasciare i telespettatori e la stessa conduttrice basiti. “Mi manca tanto, davvero, voglio stare con lei. Tremo!”, ha detto confessando di sentire molto la sua mancanza. (clicca qui per guardare il video)

