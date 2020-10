Dopo la puntata di lunedì Elisabetta Gregoraci si è scoperta fragile e piena di dubbi. ‘Smascherata’ in diretta da Alfonso Signorini sui famosi ‘colpetti’ rivolti a qualcuno fuori dalla casa, la showgirl si è beccata un vero e proprio cazziatone dal bel Pierpaolo, poi scoppiato in lacrime e consolato dagli altri uomini della casa.

L'ex velino era rimasto affranto dal racconto, di un certo Stefano di Monte Carlo molto vicino a lei. "Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei, poi, sono di questo uomo qui. Mi vengono i brividi, ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi", aveva detto. Poi lo scontro con Elisabetta. Il modello 30enne ha chiesto alla 40enne di essere finalmente chiara: vuole sapere se abbia qualcuno fuori.















"Ho tante persone che mi vogliono bene… C'è qualcuno che mi pensa…". Incalzata, Elisabetta spiega: "Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. Io non mi farei mai una storia dentro la Casa, adesso lo sai", ha detto la Gregoraci. "Se vuoi di più adesso non riesco a dartelo. Tu mi hai detto che non sei innamorato di me", gli fa sapere lei. "E se ti dicessi che sono innamorato cosa cambierebbe? Se tu mi dicevi all'inizio: 'Stai fermo, ho una persona fuori', io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato".















“Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me”, ha detto Elisabetta in lacrime. E a 24 ore dallo sfogo, tra i due è tornato il sereno, tanto che la showgirl ha rivelato candidamente di aver spulciato il profilo Instagram di Pierpaolo prima di entrare nella casa.

"Io sono andata a controllare chi eravate, perché non conoscevo quasi nessuno. Mi sono detta 'Zelletta chi?'. Poi ho visto qualcosa on line e ho pensato che Andrea e Pierpaolo fossero dei bellissimi ragazzi. Forse tra voi l'unico che sapevo chi era è Francesco, ma come figlio di Alba", ha rivelato l'ex di Briatore.









☀️🌧❄️🌈 Ph il mio @alessio_in_wonderland

Poi la confessione: “Comunque prima di arrivare qui sono andata a controllare il profilo di Pier. Quando sono andata sul suo Instagram? Quando questo monello ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che voleva conoscermi meglio. Ho letto tutta quell’intervista, sei stato birichino. Non sapevo chi fosse, ma ho pensato ovviamente che era un bel tipo. Avete visto che bella la mia copertina per Chi? – ha concluso – L’ho fatta poco prima di entrare, bellissima”.

