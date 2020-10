“Manco nel medioevo!”. Temptation Island, alla fine è Alessia Marcuzzi a sbroccare al fidanzato: E basta…”

Serena e Davide un mese dopo Temptation Island raccontano cos’è accaduto tra loro. I due arrivano al confronto con Alessia Marcuzzi insieme, come una coppia. Dunque, confermano la scelta presa a fine percorso. Inizialmente è stato un po’ difficile per entrambi, in quanto era evidente la distanza che si era creata. Eccoli allora, Serena Spena e Davide Varriale, che ha deciso di partecipare a Temptation Island per vedere se la gelosia (di lui) era possibile limarla. Fortunatamente la coppia è riuscita ad andare oltre e a mettere le basi per una relazione più solida.

Serena ammette che Davide sta davvero lavorando sulla sua gelosia. Era proprio questo il problema che entrambi avevano intenzione di risolvere attraverso questa esperienza.

Sono usciti insieme dall’ultimo falò e stando alle parole di lei le promesse sono state mantenute. Alessia Marcuzzi si è potuta togliere un sassolino dalle scarpe: “Le tue erano parole medievali, ti avrei preso per l’orecchio ogni tanto. La volontà di lei era solo quella di divertirsi”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Le promesse sono state mantenute” ha raccontato Serena su Davide dopo Temptation Island, finito stasera, “la sua gelosia è stata pesante, ma sta cercando di superarla. Quando c’è il sentimento si va oltre tante cose. Ci siamo sempre stati l’uno per l’altra. Abbiamo capito che ognuno di noi ha bisogno dei suoi spazi. Non si può perdere la propria identità”. (Continua a leggere dopo la foto)























Una bella dichiarazione d’amore nei confronti di Serena è arrivata da parte di Davide, che ha raccontato il percorso che li ha portati a stare bene dopo Temptation Island 2020: “L’inizio è stato un po’ difficile, era percepibile una distanza d’animo. C’eravamo fatti del male. Dopo pochi giorni abbiamo risolto. Accetto il modo in cui è fatta. (Continua a leggere dopo la foto)



Voglio star bene e far stare bene lei”. Tra Serena e Davide c’è un sentimento molto forte, che ha permesso a entrambi di andare oltre ai loro problemi. La cosa importante per Serena è che ognuno abbia i propri spazi. Inoltre, la ragazza fa sapere di aver sentito il tentatore Ettore, solo una volta. Come precisa Davide, il single ha contattato Serena dopo il reality per sapere come stava.

