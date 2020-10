“Scusa come hai detto?!”. I soliti ignoti, Amadeus non tollera la domanda del concorrente: “L’ignota numero 4 mi ha fatto sbagliare”. La risposta del conduttore è epica

Piccola gag sul finire della puntata di Soliti Ignoti di oggi, martedì 20 ottobre 2020: il concorrente, al momento di indovinare l’identità dell’ultimo ignoto, ha infatti accusato (non sul serio, è ovvio) l’ignota numero 4 di avergli dato un indizio fuorviante, facendolo quindi sbagliare. Facendo delle ipotesi sull’identità dell’ultimo degli ignoti, il concorrente della puntata di Soliti Ignoti di stasera ha chiesto infatti: “Cosa ha detto prima, per l’indizio, la concorrente che mi ha fatto sbagliare?”.

"La concorrente che ti ha fatto sbagliare?!", ha quindi esclamato sorpreso Amadeus. "Sei stato tu a sbagliare, non è stata colpa sua" ha ribadito subito dopo Amadeus, ricordando poi: "La concorrente di cui parli, Susanna, ti ha dato come indizio: "Quello su cui lavoro viene poi usato da altri" e questo può riferirsi sia alle cannucce che ai costumi".















Le due identità rimaste in ballo erano infatti "Produce cannucce biodegradabili" e "Disegna costumi per pattinaggio sul ghiaccio". Alla fine la prima identità si è scoperto essere dell'ignoto numero 8, mentre la seconda dell'ignota numero 4, appunto quella 'chiamata in causa' dal concorrente che, allo step finale di Soliti Ignoti, indovinando il parente misterioso, ha vinto 55.500€ in gettoni d'oro.























Anche qualche sera fa c'è stato un momento molto divertente in trasmissione, quando un'ignota ha raccontato di essere stata scambiata per Paola Perego.



L’ospite vip di Amadeus (che oggi ha rotto il silenzio su un possibile rinvio di Sanremo 2021) nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi è stato l’attore Giuseppe Maggio, che ha parlato del film per il cinema del quale è protagonista, disponibile nelle sale in questo periodo, dal titolo ‘Sul più bello’.

