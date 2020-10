“Incinta”. Karina Cascella, la soffiata corre e lei è costretta a ‘parlare’

Durante l’appuntamento quotidiano con ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha ospitato l’opinionista Karina Cascella, la quale ha sfruttato l’occasione per chiarire alcune voci che si stavano susseguendo in questi giorni. Infatti, stavano circolando e anche con una certa insistenza indiscrezioni che facevano riferimento ad una sua gravidanza in corso. Lei è legata sentimentalmente a Max Colombo e c’era chi fosse pronto a giurare che entrambi sarebbero diventati papà e mamma.

I chili in più visti sul suo corpo avevano fatto scatenare gli utenti, che speravano di ottenere conferme al più presto. Invece tutti sono costretti a rimanere completamente delusi, visto che la Cascella ha smentito nella maniera più assoluta la possibilità che possa essere in stato interessante. Le sue parole hanno fugato ogni dubbio, quindi non c’è nessun bebè all’orizzonte. Ricordiamo che Karina ha già una figlia, che si chiama Ginevra. Ecco dunque le sue frasi in diretta. (Continua dopo la foto)















Karina ha quindi ammesso davanti alle telecamere: “Non c’è nessuno spoiler perché al mille per mille non sono incinta”. Ed ha confermato che ha semplicemente messo su qualche chilo in più: “Sono semplicemente ingrassata perché ho mangiato, in tutta chiarezza. In queste ultime settimane l’ansia è aumentata ed ho mangiato di più”. Non è stata esclusa definitivamente l’ipotesi che in futuro possano decidere di concepire un bimbo o una bimba, ma sarà lei a dirlo. (Continua dopo la foto)















Soffermandosi infine sugli insulti e sulle critiche ricevuti proprio per il suo corpo non magro, Karina Cascella ha replicato agli hater dicendo: “Non ho fatto queste storie per dirvi che sono magra, non me ne frega nulla, ho preso qualche chilo e si vede”. Spera che questo capitolo adesso sia chiuso in modo definitivo. L’opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso non è in procinto di diventare nuovamente mamma, ma come detto da lei stessa, nei prossimi mesi si vedrà eventualmente. (Continua dopo la foto)









Recentemente Karina ha criticato Elisabetta Gregoraci. In particolare, ha contestato la decisione di Elisabetta Gregoraci di sussurrare a Pierpaolo Pretelli la sua voglia di fare l’amore con lui: “Ma dov’è, qual è il sentimento che c’è in questa coppia? Una donna di quarant’anni che non riesce a trattenersi mentre ha un bambino a casa? Ma l’amore è un’altra cosa”. A dar ragione a Karina Cascella ci ha pensato Caterina Collovati.

“Mara Venier…”. Barbara D’Urso lo ha fatto davvero in diretta