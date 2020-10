GF Vip, il crollo di Tommaso Zorzi. Cucina una lasagna e scoppia in lacrime: “Perché piango…”

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più irriverenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, l’influencer è ormai noto per i suoi siparietti divertenti, imitazioni, interviste e liti.

Divertente e irriverente, Tommy è entrato a pieno ritmo nelle dinamiche della casa e con il passare delle settimane sta diventando uno dei personaggi di punta della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I video della sue imitazioni e dei suoi siparietti con i vipponi della casa, in particolare quelli con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e l’attore Franco, sono diventati virali sui social, dove l’influencer è seguitissimo e grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip sta aumentando la sua popolarità. In queste ore ha voluto fare una sorpresa ai suoi compagni d’avventura e si è messo ai fornelli impegnandosi nella preparazione di una succulenta lasagna. (Continua a leggere dopo la foto)















E così i vipponi si riuniscono attorno a un tavolo del giardino per accaparrarsi una fetta. Tutti tranne lo ‘chef’ Tommaso Zorzi, che si mette disparte chiudendosi in un momento di grande sconforto. Francesco Oppini, che nella casa ha stretto un rapporto d’amicizia con l’influencer, corre a dargli conforto. “La lasagna è un piatto che non riesco a mangiare, mi ricorda mia nonna che è scomparsa da poco”, ammette l’influencer tra le lacrime che non riesce a stare in mezzo agli altri e scappa lontano da tutti. (Continua a leggere dopo la foto)















“So benissimo di cosa parli. Mia nonna, per me, era come una madre. So cosa senti. Mi dispiace”, ammette Oppini. “Caro mio, purtroppo si. Un detto recita: ‘Non piangere perché non ci sta più, ma perché ci è stata’. Ti lascio qua. Stai su. Se vuoi parlare anche di questo, un giorno, io ci sono”, dice Francesco prima di allontanarsi. (Continua a leggere dopo la foto)









Tommaso oltre che sofferente è molto irrequieto e tenta in tutti i modi di sfuggire a qualsiasi tipo di contatto con gli altri inquilini fino a quando va letto per poter trovare un po’ di pace. A quel punto anche Enock Barwuah, Massimiliano Morra e Pierpaolo Pretelli corrono in suo soccorso per dargli un po’ di conforto.

