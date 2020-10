Tutti erano convinti che Barbara D’Urso e Mara Venier fossero abbastanza rivali tra di loro e che questa situazione proseguisse anche tuttora, invece il gesto della conduttrice di Mediaset ha smentito tutto ciò. Il 20 ottobre 2020 è una data importantissima per la regina di ‘Domenica In’, che infatti compie 70 anni. Proprio mentre si stava concludendo l’appuntamento con ‘Pomeriggio Cinque’, Carmelita ha sorpreso un po’ tutti mostrando uno scatto veramente molto interessante.

Infatti, ha mostrato al pubblico da casa una foto di lei in compagnia proprio di Mara. Barbarella è apparsa più che sorridente, a testimonianza del fatto che abbia deciso di fare questo con grande affetto, ed ha anche rivolto un bel messaggio alla Venier. Parole che hanno commosso tutti i telespettatori di Canale 5 e, siamo certi, anche la stessa presentatrice Rai. In un giorno speciale per quest’ultima ricevere gli auguri di compleanno dalla ‘rivale’ deve essere stato molto bello. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha quindi affermato in diretta: “Oggi prendo il caffeuccio con Mara perché Mara oggi compie 70 anni. Mara sei una gnocca, lo sai. Un bacio grande a Mara Venier”. Per diverso tempo si sono battagliate in televisione e in alcune occasioni c’erano state anche delle punzecchiature sui social network. In particolare, circa due anni fa si era verificato un episodio che aveva scatenato una marea di polemiche. Infatti, la Venier pare avesse messo dei mi piace a commenti contro Barbara. (Continua dopo la foto)















Oggi la conduttrice Antonella Clerici ha dovuto comunicare al pubblico a casa che la conduttrice di Domenica In non ci sarebbe stata. “Anche lei è stata toccata da un grave lutto, un amico, Gianni Dei è venuto a mancare – ha spiegato – Mara ha bisogno dei suoi momenti di silenzio, ma è una grande amica le vogliamo dedicare questa sacher torte”. Un lutto che ha colpito molto la Venier. L’attore è venuto a mancare il 19 ottobre e la zia ne ha dato notizia sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Non ci credo è successo IO C’ERO #pomeriggio5 Un post condiviso da (@trashchoc_) in data: 20 Ott 2020 alle ore 9:46 PDT

Sul noto social network ha pubblicato una loro foto in cui i due amici sono ritratti insieme, felici. “Il mio cuore è spezzato riposa in pace amore mio”, la didascalia piena di dolore lasciata dalla presentatrice veneta. Ma, nonostante siano state ore tristi, questa ricorrenza è molto importante e tutti l’hanno celebrata nel miglior modo possibile. Ci sarà poi tempo per lei di festeggiare a dovere.

Antonella Clerici, salta l’ospitata della super vip: “Non c’è: colpita da un grave lutto”