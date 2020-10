Lutto nel mondo della televisione. Morta prematuramente Dana Baratta, la sceneggiatrice e produttrice di una delle serie televisive più amate in assoluto: ‘Dawson’s Creek’. Per anni tutti i teenager hanno adorato quella serie e lei ne era una delle protagoniste. Il suo decesso è avvenuto domenica scorsa, ma ne è stata data notizia solamente ora. Aveva 59 anni e lottava da molto tempo con un terribile tumore alle ovaie. La notizia è stata comunicata per prima dal sito ‘Deadline’.

La donna, originaria degli Stati Uniti d'America, era nata nello stato del Maine e nel 1994 aveva fatto il suo esordio nel film 'Andre'. In questa occasione era stata impegnata professionalmente nello svolgimento di diversi compiti, infatti era stata sceneggiatrice, co-produttrice e anche assistente al montaggio. Nel 1998 era poi iniziata la sua avventura più soddisfacente con 'Dawson's Creek', che era poi riuscita a conquistare un successo clamoroso, che forse nessuno si attendeva inizialmente.















Era stata proprio Dana a rivelare in un'intervista rilasciata a 'Vanity Fair' che mai si sarebbe aspettata un risultato simile: "Siamo partiti un po' in sordina, ma poi pian piano abbiamo spiccato il volo. Sicuramente è stato magico". Ricordiamo che nel cast della popolarissima serie televisiva c'erano attori che sono poi diventati famosissimi come James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson. Baratta era stata protagonista anche di altre serie importanti.















Sempre nel ruolo di sceneggiatrice era stata artefice di esperienze significative. Era inoltre stata anche co-produttrice esecutiva di 'Jessica Jones' della Marvel, più nello specifico nella prima stagione. Aveva anche messo a punto tre episodi. Inoltre, come produttrice esecutiva aveva contribuito a 'TNT Good Behaviour'. In conclusione, verso la fine del 2019 aveva annunciato ufficialmente di avere intenzione di scrivere e produrre 'Rules of Magic', ma non ha fatto in tempo a realizzarlo.









In Italia invece oggi è stata una giornata funesta per la morte di Carlo Franco. Suo il pezzo d’apertura sulla celebre prima pagina col titolo “Fate Presto” del Mattino (diventata poi leggendaria serigrafia di Andy Warhol) l’indomani del giorno del terremoto del novembre 1980. Una delle pagine più dolorose della storia della Campania recente e che ha visto Carlo Franco tra i protagonisti.

