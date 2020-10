Aggressione alla troupe de Le Iene durante la registrazione di un servizio su un video pubblicato sul profilo Instagram di Nando Casamonica in cui l’uomo fa guidare la macchina a un bambino appartenente alla famiglia.

“Ci hanno aggredito e immobilizzato”, ha raccontato la Iena Alessandro Di Sarno spiegando cosa è successo sabato 17 ottobre mentre, assieme all’autore Vincenzo Mauro, stava girando il servizio. Il giornalista e l’autore del programma Mediaset sono andati nel quartiere Romanina, a sud est della capitale per indagare sul fatto. “Siamo andati da Nando per capire cosa l’avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo”, ha spiegato la iena. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ci hanno aggredito – ha spiegato ancora Alessandro Di Sarno – Hanno immobilizzato l’autore e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole”. “Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni”, Nel video pubblicato sul sito de Le Iene si vede infatti la donna che tenta di strappare la telecamera all’autore e un uomo alle sue spalle che lo insegue con un manico di scopa. (Continua a leggere dopo la foto)















L’uomo è Guerino Casamonica, padre di Nando, che Le Iene avevano conosciuto due anni fa quando Ismaele La Vardera lo aveva intervistato entrando nella lussuosa residenza del clan. Sabato la polizia è intervenuta sul posto e Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro nella notte hanno rilasciato alla polizia dichiarazioni su quanto accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)









“Per fortuna inspiegabilmente una scheda è rimasta nella telecamera che ha filmato tutto”, ha raccontato ancora il giornalista de Le Iene, che è riuscito a salvare parte del materiale sull’aggressione che andrà in onda mercoledì sera a Le Iene dalle 21:10 su Italia 1. (clicca per guardare il video)

