Le voci si stavano rincorrendo da tantissimo tempo, ora è arrivata anche la certezza assoluta: il ‘Grande Fratello Vip’ proseguirà fino all’inizio del 2021. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini, che ha fugato ogni dubbio durante l’appuntamento con ‘Casa Chi’. Attraverso dunque il social network Instagram ha confermato che il reality show in onda su Canale 5 continuerà fino al prossimo febbraio. E quindi sono in arrivo altre succulenti novità sul programma.

Visto che le puntate aumenteranno numericamente, c’è bisogno di nuovi concorrenti. Stando a quanto riferito finora, fino a dicembre non dovrebbero esserci particolari variazioni, poi dovrebbero invece entrare numerosi nuovi inquilini. Solo nel caso in cui dovessero esserci problematiche, la trasmissione chiuderebbe i battenti in anticipo, ma questa ipotesi appare al momento molto lontana. I telespettatori potranno quindi gustarsi il ‘GF Vip’ ancora per lungo tempo. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime puntate è stato segnalato inoltre un incremento degli ascolti da parte del pubblico da casa, dunque i produttori si sono convinti al 100% e hanno preso la decisione di far prolungare questa avventura. Scendendo più nei particolari, Signorini ha esclamato sul noto social network: “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali'”. Ma già a partire da lunedì 26 ottobre avverranno nuovi ingressi nella Casa. (Continua dopo la foto)















Alfonso ha aggiunto infatti: “Li abbiamo scelti con uno scopo preciso: far cadere le maschere”. Questa sua affermazione fa riferimento al fatto che i futuri protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’ hanno già conosciuto uno o più concorrenti nella propria vita e si potrebbero scatenare nuovi putiferi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si prospettano settimane intense e molto divertenti, con i telespettatori che non vedono l’ora di conoscere i nuovi volti che varcheranno la porta rossa. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore si è verificato un nuovo litigio tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Quest’ultima si è ormai stancata definitivamente dei consigli della coinquilina, che arrivano anche quando non sono chiesti esplicitamente. La Orlando ha puntato il dito contro di lei, dicendo: “Pensi di essere la migliore”, quindi l’ha accusata di sentirsi al di sopra degli altri. Per calmare le acque è intervenuto Francesco Oppini.

