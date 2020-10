“Come?!”. Serena Bortone costretta a riprendere il suo ospite. La gaffe offensiva non le va giù

Con il suo stile rassicurante Serena Bortone ha saputo dare al suo programma un taglio informale ma mai volgare, creando un clima sereno anche di fronte a tematiche scottanti. È così che “Oggi è un altro giorno” ha saputo conquistarsi uno spazio importante nel cuore dei telespettatori. E quanto avvenuto nella puntata odierna è stato davvero inaspettato. Ospite della trasmissione è stata Antonella Lualdi, star del cinema italiano degli anni ’50.

L’attrice e cantante italiana nata a Beirut, il cui vero nome è Antonietta De Pascale, ha raccontato la sua fortunata carriera che l’ha portata a lavorare con mostri sacri del calibro di Totò ed Alberto Sordi. Per il principe napoletano Antonella ha utilizzato parole di grande ammirazione, definendolo un uomo dalla gentilezza e dal portamento aristocratici. Quando, invece, l’attrice ha iniziato a parlare di Alberto Sordi ecco la gaffe che ha gelato la conduttrice Bortone che ha chiesto subito spiegazioni. (Continua a leggere dopo la foto)















Antonella Lualdi, sposata con il celebre attore Franco Interlenghi, stava parlando dell’assidua frequentazione di Alberto Sordi nella sua casa, quando è successo il fattaccio. Spiegano il motivo della frequente presenza di Sordi a casa sua Antonella ha detto: “Perché aveva scoperto che c’era questa baby sitter spagnola che avevamo raccattato in Spagna”. Proprio così. Serena Bortone non ha potuto che intervenire, piuttosto esterrefatta: “Come l’avevate ‘raccattata’? (Continua a leggere dopo la foto)















Di fronte alla richiesta di spiegazioni della Bortone Antonella Lualdi non ha mostrato alcun pentimento: “Raccattata, perché uno la raccatta”. Solo in un secondo momento l’attrice, forse resasi finalmente conto della gaffe, ha spiegato: “È un mio modo di parlare un po’ alla Franco Interlenghi”. E ancora: “Ogni tanto vengo fuori con delle battute molto divertenti”. In realtà non sappiamo quanto la battuta sia stata divertente. Di sicuro la conduttrice non l’ha trovata tale e ha chiesto, giustamente, spiegazioni. (Continua a leggere dopo la foto)









Forse, in questo caso, la pezza messa dalla Lualdi è stata peggio del buco. Va bene la diretta, ma una gaffe a sfondo razzista ai danni una collaboratrice domestica, anche se riferito a tanti anni fa, non è proprio il massimo. E di certo il pubblico di “Oggi è un altro giorno” avrà apprezzato la presa di posizione della sua beniamina Serena Bortone. Sempre attenta che il linguaggio dei suoi ospiti non scivoli verso il trash ed il volgare. Ormai la conosciamo bene.

“Esco e me ne vado”. A Serena Bortone non sfugge nulla. E reagisce così, in diretta