Ormai lo sappiamo, Franceska Pepe ama stupire. Il suo modo di porsi, il suo carattere poco incline a piegarsi l’aveva già fatta scontrare con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e anche stavolta, siamo sicuri, arriveranno le critiche. Nell’ultima diretta del reality Franceska ha sfoggiato un paio di scarpe griffate dal costo proibitivo. E ovviamente c’è già chi grida allo scandalo.

E pensare che già nella casa Pepe si era scontrata con Myriam Catania, ex moglie dell’attore Luca Argentero, la quale aveva insinuato che le tante e costose scarpe firmate della Pepe avessero una provenienza particolare: “Ti ricordi Weinstein (il produttore Harvey Weinstein condannato per reati sessuali)? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6 mila euro, cose esagerate. E le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un attacco, quello di Myriam, che è stato fortemente criticato, ma intanto l’accusa è stata scagliata. Questa volta Franceska, che sembra quasi voler provocare una reazione a tutti i costi, ha indossato un paio di Rockstud di Valentino. Ebbene tali accessori della famosa casa di moda costano la bellezza di 790 euro. Ed ecco che, ancora una volta, piovono le critiche. Sui social, in particolare, sono molti ad aver additato l’ex gieffina per questo ‘sfoggio di lusso’. (Continua a leggere dopo la foto)















Inutile sottolineare come Franceska Pepe abbia sempre mostrato una certa indifferenza nei confronti delle critiche e, con ogni probabilità, anche stavolta non farà eccezione. D’altra parte la modella ed influencer di Sarzana era tornata per mettere i puntini sulle i, come si suol dire. Non ha lesinato parole dure, ad esempio, nei confronti di Andrea Zelletta: “A me mi hai insultato, mi hai completamente insultata. Mi hai detto che i miei genitori me ne hanno date poche. Un messaggio sbagliatissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Evidentemente è il destino di chi ha un fisico esagerato, provocare reazioni sempre, in ogni caso. Già Miss Europa nel 2016 Franceska Pepe è abituata a subire attacchi, più o meno giustificati. Stavolta la ‘pietra dello scandalo’ sono state un paio di scarpe di Valentino. E la prossima volta? Intanto lei va avanti per la sua strada e non risponde alle critiche. In ogni caso il destino sembra prendersi gioco di lei, dopo le polemiche innescate dai voti ‘spagnoli’ che avevano salvato Adua Del Vesco e condannato Franceska, con conseguente intervento del Codacons. Tutto inutile, comunque, il rientro della Pepe è stato solo temporaneo.

