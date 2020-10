Valentina Autiero lascia UeD: la dama storica esce dallo studio con “lui”

E Valentina Autiero esce da Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni trapelate dall’ultima registrazione, avvenuta lo scorso 17 ottobre, la dama che ormai il pubblico di Maria De Filippi conosce da anni ha lasciato il programma. Ma mica da sola. Sembra infatti che finalmente Valentina abbia trovato l’uomo giusto per lei anche grazie all’opera di convincimento fatta dalla conduttrice.

Quando è cominciata la nuova edizione di UeD, la Autiero, romana classe 1979, ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Germano Avolio, con cui è subito nata una grande complicità. Tra di loro è anche scattato un bacio e la dama romana, dopo tante delusioni collezionate nel programma come quella con David Scarantino, è sembrata essere molto attratta dal bel Germano, che ha 32 anni, è un fotomodello di abbigliamento, personal trainer e si occupa anche di web e pubblicità. (Continua dopo la foto)

















“Di solito sono una persona che tende ad organizzare le uscite ed invece Germano mi ha completamente sorpresa da questo punto di vista – ha raccontato Valentina nelle precedenti puntate – È stato lui che ha organizzato tutto: mi è venuto a prendere, mi ha portato dei fiori, siamo andati in un ristorante a mangiare una carbonara e alla fine c’è stato anche un bel bacio, uno di quelli veri e sentiti”. (Continua dopo la foto)















Recentemente la Autiero è stata accusata da Aurora di proseguire la sua conoscenza con Germano in studio pur di non staccarsi dalla sedia rossa e dopo quella discussione, secondo le anticipazioni della puntata registrata sabato e fornite da Il Vicolo delle News, Valentina avrebbe confidato che Germano da allora sarebbe apparso più distaccato con lei. Spazientito, il cavaliere avrebbe poi rivelato che nonostante l’evidente chimica non sarebbe ancora innamorato di lei. (Continua dopo le foto)











A quel punto, ferita, Valentina avrebbe lasciato lo studio di UeD e lui l’avrebbe raggiunta. Una volta rientrati, Germano si sarebbe detto pronto a lasciare il programma con lei. Ma la dama sarebbe apparsa titubante perché la decisione di Germano potrebbe essere dipesa solo dalla tensione che si era generata. A quel punto Maria avrebbe incoraggiato Valentina a fare un tentativo fuori dal programma. Cosi la Autiero avrebbe lasciato Uomini e Donne.

