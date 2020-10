Altra puntata de ‘La Vita in diretta’ dai contenuti forti quella andata in onda il 19 ottobre su Rai 1, con Alberto Matano ancora protagonista di un’esternazione molto sentita. Inevitabilmente l’argomento principale è stato il coronavirus e in particolare le nuove misure intraprese dal governo, con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono state fatte vedere alcune immagini che hanno scosso il conduttore televisivo, che si è ritrovato a vivere emozioni passate.

Quando ci si è soffermato sull’aumento dei contagi da coronavirus e quando è stata paventata la possibilità che si possano verificare situazioni simili negli ospedali, come accaduto nei mesi del lockdown, il presentatore Rai è rimasto impietrito e ha detto: “Di fronte a queste immagini mi si gela il sangue nelle vene”. Questa sua considerazione è stata espressa al termine del filmato. Della stessa opinione sono stati anche due ospiti del programma. Che sono stati d’accordo con lui. (Continua dopo la foto)

















Gli ospiti in questione erano Anna Pettinelli e Riccardo Iacona, con quest’ultimo che ha puntato l’attenzione su un fattore differente. Durante il periodo più duro dell’emergenza, il personale sanitario era considerato alla pari di eroi, mentre adesso sta notando che non c’è grande interesse nei confronti di queste figure importantissime. Dopo aver fatto parlare l’esperto Fabrizio Pregliasco, Alberto Matano si è calmato ed ha dato vita ad affermazioni sicuramente più serene. (Continua dopo la foto)















Il conduttore ha esclamato: “Non fare allarmismo è una caratteristica del programma e mia personale quindi non spaventiamo, ma diamo i dati”. Infine, la Pettinelli ha affermato: “C’è gente che se ne frega perché pensa che a loro non possa toccare, non è difficile capire di indossare la mascherina o di lavarsi spesso le mani”. La speranza è che questi ultimi consigli dell’opinionista possano essere ascoltati dai cittadini. Alberto si è comunque dimostrato nuovamente una persona sensibile. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Matano si è commosso per la notizia della morte di una persona a lui cara, la governatrice della Calabria (lui è calabrese, ndr) Jole Santelli morta improvvisamente nella notte a 51 anni. “Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, forte, tenace”, ha detto in diretta, senza trattenere la commozione, il padrone di casa de La Vita in diretta.

