Silvia Toffanin e le scarpe “perfette” a Verissimo: ecco quanto costano

Da Eva Grimaldi a Manila Nazzaro passando per Federica Panicucci la coppia Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Li ha ospitati tutti Silvia Toffanin, la regina del pomeriggio di Canale 5, che sabato 17 ottobre ha allietato il pubblico con la sesta, seguitissima puntata di Verissimo. Interviste tutte come sempre intense.

La Panicucci, per esempio, nel salotto tv ha svelato una parte molto intima ricordando il papà, la cui scomparsa rappresenta ancora oggi un dolore mai sopito. E ha infatti ammesso di non aver ancora superato la sua perdita ma di provare a ricordarsi, ogni giorno, che c’è sempre qualcosa per cui essere grati: “Il dolore devi viverlo ma arriva un giorno in cui devi andare oltre”, ha detto. La bella Manila, ex partecipante di Temptation Island con Lorenzo Amoruso, ha raccontato che per il suo compleanno è arrivato l’anello di fidanzamento tanto atteso. (Continua dopo la foto)

















“Me l’ha messo al dito mentre stavo stirando, mi ha stupito” ha raccontato raggiante la ex Miss Italia che ora intravede di nuovo il sogno di una famiglia unita e felice. Lei e il suo Lorenzo hanno anche comprato casa insieme a Roma e adesso si dicono pronti a vivere la loro vita insieme, scrivendo una nuova pagina della loro storia d’amore. (Continua dopo la foto)















In ogni puntata di Verissimo c’è una costante che rende Silvia Toffanin ancora più amata dal pubblico: la sua eleganza. Non solo nel parlare e sviscerare i lati più intimi dei suoi ospiti, perché la conduttrice dà sempre prova di essere un’indiscussa icona di bellezza e di stile. E il 17 è apparsa più glamour e raffinata che mai. Ha puntato tutto sul black&white, aggiungendo un accessorio dallo stile rock che ha reso un tantino più sbarazzino il look bon-ton. (Continua dopo le foto)











Ha indossato un maglione monospalla nero con volant sulla scollatura e una gonna plissettata bianca lunga fino alla caviglia, firmati Federica Tosi, a cui ha abbinato una maxi cintura bustino dallo stile rock di Jucca. Sotto, a completare l’outfit, un paio di scarpe perfette, di quelle che si abbinano a tutto e che ogni donna vorrebbe nel suo armadio. Certo, il prezzo delle décolleté con tacco a spillo color nude di Silvia Toffanin non è proprio per tutte le tasche: sono di Le Silla e costano quasi 500 euro. Per la precisione il modello Eva costa 486 euro.

