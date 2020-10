“Ecco Francesco, sono felicissima”. Fabiano Britto presenta in diretta tv il figlio appena nato

Fabiana Britto presenta a tutti il suo bebè. Una gioia incontenibile che la Britto non riesce a tenere tutta per sè. Così Francesco viene presentato in diretta durante la puntata di Pomeriggio 5. Il bebè è l’immagine della salute con i suoi 4 chili di dolcezza. La modella brasiliana viene intervistata da Barbara D’Urso e spiega a tutti come è andato il parto e come sta in questo momento.

Una gioia che va comunicata a tutti, così la modella brasiliana risponde alla padrona di casa quando le viene chiesto come sta: “Sto benissimo Barbara, guarda com’è bello! Non lo dimenticherò mai, è stata durissima ma sono piena di gioia. È stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita!”. Non manca l’incoraggiamento di Barbara D’Urso emozionata tanto quanto la neomamma. (Continua a leggere dopo la foto).

















Risponde così la D’Urso: “E continuerà ad essere la cosa più bella per tutta la tua vita!”. Ma nonostante il susseguirsi di lieti eventi, prima il matrimonio svoltosi in America e poi l’arrivo di Francesco, Fabiana non ha dimenticato di comunicare a tutti il suo pensiero sull’emergenza sanitaria in corso. Le sue sono state parole forti, che hanno trasmesso la gioia della gravidanza ma anche una profonda preoccupazione. (Continua a leggere dopo la foto).















E sempre nello studio di Barbara D’Urso, la brasiliana aveva già svelato i dettagli del matrimonio: “Il matrimonio è stato molto semplice e soprattutto intimo. Oltre a me e mio marito c’erano solo tre testimoni: due per me e uno per lui. Ci siamo sposati in Comune, e io avevo un tailleur semplice bianco, con scarpe bianche e dettagli fini ma eleganti. Per ora quella in Comune è stata una specie di prova: il vero matrimonio lo celebreremo l’anno prossimo, e sarà molto più grande e con tanti invitati”. (Continua a leggere dopo le foto e il video).









“Ho scoperto di essere incinta e con questo problema il corona virus mi sono fatta prendere dal panico, non é facile per me passare questo cambio psicologico e fisico in quarentena …. nausee, vomito, crisi ormonali, sbalzo di umore, e non potere uscire di casa per proteggere il mio bambino e me, però sono sicura che tutto andrà bene perché il mio figlio é già amato e desiderato”.

“Ma che bella!”. Oggi è sempre in tv ma la foto da bambina conquista tutti