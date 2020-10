In tanti ci avevano sperato davvero, invece i suoi fan devono tornare con i piedi per terra. In queste ore si è parlato molto di Myriam Catania, che è stata eliminata da poco tempo dal ‘Grande Fratello Vip’. Si è vociferato, anche con una certa insistenza, di un ormai imminente matrimonio tra la donna e il suo fidanzato Quentin Kammermann. Proprio durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, ci si era soffermati su questo rumor e le nozze parevano abbastanza vicine.

In particolare, si era anche detto che la dolce metà dell’attrice aveva fatto la sua proposta ufficiale all’esterno della Casa, con l’utilizzo di un megafono. Questo presunto momento super romantico aveva emozionato praticamente tutti, ma purtroppo le cose non sarebbero andate affatto così. A svelare tutta la verità è stato proprio Kammermann, che è stato ospitato da Barbara D’Urso nella sua trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’. Le parole dell’uomo sono decisamente molto chiare. (Continua dopo la foto)

















Quentin ha dunque affermato davanti a Barbarella: “Ho un grande rispetto per il Grande Fratello Vip, per Alfonso e i suoi autori, ma non avrei mai fatto una dichiarazione fuori con il megafono”. Dunque, le indiscrezioni circolate sono state prive di fondamento. Sembra comunque che sia stata la gieffina Elisabetta Gregoraci ad equivocare, infatti l’ex moglie di Flavio Briatore aveva compreso in modo errato le affermazioni di Quentin e di lì si era sparsa la notizia, che non è stata confermata dai fatti. (Continua dopo la foto)















L’ex protagonista del reality show presentato da Alfonso Signorini ha però rivelato che il matrimonio non sarà una cosa impossibile da realizzare: “Mi piacerebbe fare una bella festa in spiaggia, quando si potrà”. Quindi, una volta messa alle spalle la nuova dura fase dell’emergenza sanitaria, non è da escludere che Myriam possa dire il fatidico sì e convolare a nozze con Kammermann. Ma almeno per il momento i suoi ammiratori dovranno pazientare perché non è giunta l’ora. (Continua dopo la foto)









Durante il ‘GF Vip’, Myriam Catania aveva avuto momenti tutt’altro che facili all’interno della Casa. In una circostanza l’attrice aveva confessato di voler andare via. La donna si era sfogata davanti all’amica Stefania Orlando, la quale aveva tentato in tutti i modi di rasserenarla. Era anche scoppiata a piangere in modo forte, infatti le lacrime erano cadute copiose. Ed altri crolli emotivi erano avvenuti in altre giornate.

“Ma che bella!”. Oggi è sempre in tv ma la foto da bambina conquista tutti