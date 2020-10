Oggi la vediamo ogni giorno in tv e la sua bellezza è innegabile, ma pochi forse l’hanno mai vista da piccola. Beh, dire meravigliosa sarebbe poco. Quegli occhioni blu sono inconfondibili. La foto è ovviamente risalente a diversi anni fa ed è stata proprio lei, ora impegnata con uno dei programmi televisivi del momento, a condividerla su Instagram. Il post, di qualche tempo fa, ha ovviamente fatto boom di like.

"Bellissima", "Ma che bella bambina" si legge tra tanti cuori e complimenti. Come detto, l'ha pubblicata settimane addietro sul suo profilo ufficiale ma evidentemente i tanti fan che sta collezionando in questo ultimo periodo hanno spulciato bene bene la sua pagina social. E infatti qualcuno non manca di scriverle: "La meglio del GF Vip".

















Già, ora che abbiamo nominato il reality di Alfonso Signorini è facile indovinarlo: questa bimba bellissima è proprio Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta buca lo schermo in questo scatto vintage che la gieffina aveva commentato "Francamente me ne infischio" citando la celebre frase di Via col vento. Proprio nella puntata di venerdì scorso la bella Guenda è stata grande protagonista.















Erano giorni che il suo nome riempiva le pagine di gossip. Gli ultimi pettegolezzi volevano il cuore della gieffina impegnato fuori dalle pareti del Grande Fratello Vip con Telemaco Dell'Aquila, imprenditore di 48 anni, che svolge la sua attività a Milano e risulta sposato con Olga Vais.











Mamma Maria Teresa non era a conoscenza di questa frequentazione della figlia: lo ha saputo in diretta. La differenza d’età la spaventa, ma non solo: Telemaco infatti ha già due figli con due donne diverse. In confessionale Maria Teresa ha spiegato che lui ha un figlio di 18 anni con una donna e poi un secondo figlio di 3 con un’altra. Insomma, la Ruta sembra essere molto preoccupata visto il quadro della situazione e preferirebbe per la sua Guenda una relazione più spensierata e con un suo coetaneo.

