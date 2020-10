Barbara D’Urso finisce sotto un attacco durissimo. La giornalista Selvaggia Lucarelli si è infatti scagliata contro la popolare conduttrice televisiva, criticandola non poco per ciò che propone durante le sue trasmissioni Mediaset. Il suo è un affondo che probabilmente susciterà la voglia di reazione da parte di Carmelita, che potrebbe replicare nelle prossime ore. La donna, che scrive articoli su ‘Il Fatto Quotidiano’ e sulla testata ‘TPI’, non riesce proprio ad accettare il suo modo di fare.

La Lucarelli è convinta che proporre servizi di questo genere creerà problemi alle future generazioni. Già su Instagram, aveva contestato non poco la decisione di parlare di Fabrizio Corona, di Nina Moric e del loro figlio Carlos: "Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e "oddio ora scusa ti devo fermare!". Che vergogna D'Urso cara. Che vergogna. E povero ragazzino". Ma è su Facebook che ci è andata giù ancora in modo più pesante.

















Ecco le parole utilizzate da Selvaggia: "Ieri Barbara D'Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un'aggressione omofoba e fare un po' di like. Fausto Leali cacciato dal GF per epiteti razzisti. Bello Figo che 'sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni'. Stendo veli pietosi su altri siparietti…".















E poi ha continuato: "Credo che un giorno, quando finirà il momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all'abbruttimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni". Una mazzata per Barbara D'Urso, bocciata totalmente da Selvaggia Lucarelli.









Parlando qualche giorno fa di Massimo Giletti, la giornalista aveva detto: “La trasmissione Piazzapulita mi piace, è un giornalismo che apprezzo. Tutto un altro mondo rispetto all’anno scorso, quando ho fatto uno sbaglio grosso e ho accettato di andare da Giletti a Non è l’Arena: dopo cinque puntate ho lasciato”. Selvaggia è dunque letteralmente scatenata in questi giorni.

