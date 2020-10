Scontro di fuoco nello studio di Barbara D’Urso: il suo ospite era talmente furioso da lasciare lo studio. È successo tutto in diretta, durante l’ultimo appuntamento di Domenica Live. Carmelita ha dapprima riassunto la situazione, poi invitato i due vip a confrontarsi. Ma ne è nata una lite feroce. Stiamo parlando della discussione tra il mago Otelma e Francesca Cipriani.

Il primo ha denunciato la bombastica showgirl per quanto accaduto sull’Isola dei Famosi, quando entrambi erano naufraghi. E amici. Il motivo del contendere? All’Isola la Cipriani spinse Otelma durante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. “Ho avuto 9 punti di sutura – racconta il mago, parlando di sé al plurale -, abbiamo perso un considerevole guadagno, quindi doppio danno. Siamo poveri, lei è ricchissima. Noi non siamo usciti volontariamente dall’Isola”. (Continua dopo la foto)

















Ma Francesca Cipriani non ci sta a sentire quelle parole: “Sono allibita e provo una immensa tristezza. Come ti permetti di fare i conti di quello che spendo?”. I toni si fanno sempre più aspri in studio e a quel punto la D’Urso manda in scena dei fuori onda infuocati tra i due: “Mi hai preso per il c***o. Sei posseduto”. “Sai dove ti devi ficcare gli euro? Il popolo ti detesta”. (Continua dopo la foto)















Quindi il confronto tra i due ex amici e compagni di avventura trascende, al punto che in diretta il Divino Otelma sbotta, si alza e lascia la postazione: “Siamo stanchi di questa pagliacciata, tenetevi la vostra pescivendola. Non sa quello che dice. Nessuno la vuole”. Attimi di gelo, con Francesca che continuava a inveire contro il mago che si avviava dietro le quinte. (Continua dopo le foto)











E nonostante Barbara D’Urso abbia cercato di mediare, Otelma ha concluso con durezza: “Lo proveremo in tribunale”. Puntata esplosiva, questa di Domenica Live. Non solo il Divino e la Cipriani: il pubblico ha assistito anche alla lunga intervista di Alda D’Eusanio e al racconto dell’incidente di Myriam Catania, reduce dalla partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini.

