Continua a regalare spunti e sorprese l’edizione di Uomini e Donne che sta andando attualmente in onda. La prima novità è stata la fusione tra trono classico e trono over: un cambio di format inedito per la trasmissione che, però, sembra raccogliere i favori del pubblico. Infatti tronisti e troniste possono interagire con dame e cavalieri dell’over, e questi ultimi a loro volta possono mostrare il loro interesse per corteggiatrici e corteggiatori del classico: di conseguenza i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Tra le tante new entry di questa edizione c’è Sabina, la dama presentatasi in studio per conoscere Paolo, ex corteggiatore di Gemma. Sabina si sta facendo conoscere in questi giorni e allora vale la pena cercare di capire chi è e che cosa fa la dama che potrebbe diventare la rivale di Gemma Galgani. (Continua dopo la foto)

















Sabina è romana, 52 anni, è una dog-sitter. È laureata in Scienze politiche ma nella vita ha fatto tutt’altro. Sabina è divorziata e non ha figli. Davvero bella la nuova dama del format rinnovato di Uomini e Donne. Capelli biondo platino e occhi di ghiaccio, Sabina è arrivata a Uomini e Donne con l’obiettivo di conoscere Paolo, l’ex pretendente di Gemma Galgani. Pertanto tra le due non è nata proprio una simpatia, sin dalla prima apparizione di Sabina nello studio di Canale 5. E il loro rapporto è destinato a ‘peggiorare’: infatti dalle anticipazioni che trapelano pare che proprio Sabina sia uscita anche con Biagio, l’uomo con cui Gemma si sta frequentando attualmente. (Continua dopo la foto)















Intanto Gemma Galgani è stata protagonista di una lite furibonda con Tina Cipollari. Secondo quanto riporta il Vicolo delle news, Pare infatti che stavolta la misura del bisticcio sia andata ben oltre la ‘normalità’ a cui hanno abituato Gemma e Tina, tanto che la dama torinese ha lasciato lo studio e non si sa se e quando ritornerà. (Continua dopo la foto)









Tutto è partito dopo la scintilla causata dall’intreccio della Galgani con il cavaliere Biagio. Sembra che Biagio, che si è avvicinato molto a Gemma di recente, abbia anche altre mire. Nella puntata registrata il 17 ottobre si è venuto a sapere che l’uomo avrebbe trascorso dei bei momenti con Maria, raggiungendola persino in ospedale mentre aspettava la venuta alla luce della nipotina.

