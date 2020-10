Il Collegio 5, violenza in casa e poi l’abbandono. La storia triste di Rahul e Usha

Sta arrivando l’appuntamento più atteso della stagione televisiva autunnale, e chi dice di non esserne interessato mente spudoratamente. Martedì prossimo, 27 ottobre, su Rai Due inizierà l’edizione 5 de Il Collegio, che questa volta vedrà gli alunni contestualizzati in un simpatico 1992. Il cast è come sempre composto da 21 alunni, si sa già che un 22esimo farà il proprio ingresso nel corso delle puntate.

Tra gli studenti, una storia tra le storie spicca particolarmente, ed è quella di una coppia di fratelli di Piombino, i Teoli. La coppia è composta da due fratelli: Rahul di 15 anni, ed Usha di 17 anni. Una storia di vita davvero molto significativa, Rahul e Usha sono stati adottati da una famiglia toscana nel 2011 dopo aver subito l'abbandono da parte dei loro genitori biologici.































I due fratelli sono di Nuova Dehli e si presentano tutto un programma. Nel loro video di presentazione racontano ciò che li ha portati ad essere adottati in Italia: vivevano in casa con i loro genitori fino al momento in cui la mamma, stremata delle botte che riceveva dal marito, è scappata di casa. A quel punto il padre orco li ha portati alla stazione e lì li ha abbandonati, Rahul e Usha sono stati trovati e accolti in orfanotrofio. L'adozione alla famiglia Teoli è avvenuta nel 2011 quando avevano rispettivamente 8 e 6 anni, sicuramente un avvenimento determinante per le loro giovani vite: "un volo di 14 ore che ci ha cambiato la vita".









Ecco il cast completo de Il Collegio 5: Usha Teoli – 17 anni di Piombino, Rahul Teoli – 15 anni di Piombino, Luca Lapolla – 15 anni di Prato (PO), Alessandro Guida – 15 anni di Civitavecchia (RM), Luca Zigliana – 15 anni di Zanica (BG), Marco Crivellini – 16 anni di Roma, Davide Vavalà – 16 anni di Bologna, Andrea Di Piero – 16 anni di Fiuggi (FR), Alessandro Andreini – 16 anni di San Giovanni in Marignano (RN), Bonard Dago – 17 anni di Treviso, Giordano Francati – 17 anni di Roma, Giulia Maria Scarano – 14 anni di Manfredonia (FG), Maria Teresa Cristini – 14 anni di Sant’Olcese (GE), Linda Bertollo – 14 anni di Ivrea, Rebecca Mongelli – 15 anni, Giulia Matera – 15 anni di Salerno, Sofia Cerio – 15 anni di Pesaro, Mishel Gashi – 15 anni di Calolziocorte (LE), Ylenia Grambone – 16 anni di Vallo di Lucania (SA), Aurora Morabito – 17 anni di Savona, Luna Lucrezia Scognamiglio – 17 anni di Vietri sul Mare (SA).

