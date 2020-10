Nuove indiscrezioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2020 in onda su Canale 5 martedì 20 ottobre 2020 in prima serata. Dopo i colpi di scena della penultima andata in onda mercoledì 14 ottobre, l’appuntamento finale vede due coppie confrontarsi all’ultimo falò. Francesca e Salvo al termine di un burrascoso falò hanno deciso di lasciare assieme il villaggio mentre c’è da capire come finiranno i falò tra Nello e Carlotta e quello, attesissimo, tra Alberto e Speranza, arrivato dopo baci appassionati di lui alla single Nunzia e la scappatella in barca con notte sotto le coperte.

La storia di Alberto e Speranza ha appassionato i telespettatori del reality delle tentazioni e in queste settimane le voci sulla coppia sono circolate con molta insistenza. Il giovane è stato accusato su tutti i fronti per aver umiliato la fidanzata davanti a tutta Italia. Fidanzati da 16 anni, i due hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il proprio amore ma Alberto ha decisamente virato verso altri lidi.















In pochi giorni ha intrecciato un rapporto molto 'pericoloso' con la tentatrice e gli ultimi video hanno messo Speranza davanti al fatto compiuto, con tanto di bacio romantico, coccole e sguardi passionali. Secondo il web la coppia è ormai arrivata alla frutta e la possibilià che Speranza perdoni il suo fidanzato sembra ormai lontana. Ma così non la pensa Deianira Marzano, influencer e super esperta di personaggi del mondo della tv, che in queste ore ha rilanciato una vera e propria bomba sui due.















"Conosco la coppia Alberto e Speranza. Lui ieri stava entrando nel portone di casa di lei, quindi stanno insieme", ha scritto qualcuno che sostiene di abitare vicino ai due protagonisti del reality di Canale 5. Stesso messaggio l'ha inviato anche un altro follower che dice di aver visto parecchie volte il ragazzo salire nel palazzo dove la fidanzata (o ex?) vive con i genitori.









Questo, secondo l’influencer, confermerebbe il rumors sulla relazione ancora in corso tra i due napoletani. E in molti si chiedono se tutto quello che abbiamo visto in tv non sia solo una ‘sceneggiata’ per acquistare fama e notorietà. “Secondo me ci hanno preso in giro fin dall’inizio”, si legge sui social dopo la clamorosa rivelazione della Marzano.

