Sono giorni di grande novità per il Grande Fratello Vip. Dopo l’ufficializzazione degli ingressi della modella italo-persiana Giulia Salemi e dell’ex calciatore Stefano Bettarini, ecco un altro nome che promette scintille all’interno della casa più spiata a d’Italia. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, già nota al grande pubblico per aver partecipato prima a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi a Temptation Island con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, personal trainer ed influencer.

La notizia è stata confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, pare che l'ingresso potrebbe avvenire già domani. Quello che sappiamo è che Selvaggia, che non sta più con Chiofalo, entrerà da single, anche se sembra che nei giorni scorsi abbia espresso simpatia ed apprezzamento per Pierpalo Petrelli, noto per aver corteggiato a lungo Elisabetta Gregoraci e famoso nel mondo della tv per aver fatto il ballerino all'interno del programma I migliori anni di Carlo Conti e poi il velino a Striscia la Notizia.















Staremo a vedere cosa susciterà l'ingresso di un personaggio così esplosivo all'interno della casa, dove il clima come si sa è già caldo. Di sicuro Selvaggia Roma conosce già Enock Barwah, fratello di Balotelli, ma l'interesse per Petrelli potrebbe essere confermato oltre che a parole anche con i fatti. Intanto c'è un altra personalità, stavolta dal mondo della politica, che ha già espresso il suo apprezzamento per Selvaggia, in particolare per una foto a bordo piscina in cui l'influencer appare in tutto il suo splendore.















A quanto pare Selvaggia, che sa benissimo come catturare l'attenzione, è riuscita a farsi notare anche da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha infatti messo un bel Mi piace alla foto, che ritrae Selvaggia in costume mentre esce dalla piscina, postata sul profilo Instagram dall'influencer. Ricordiamo che, comunque, Selvaggia è seguitissima e ha tantissimi follower sul social, attualmente oltre un milione.









Dunque la nuova Selvaggia Roma è pronta a sbarcare nella casa del Grande Fratello Vip. Nuova perché, rispetto alla ragazza esile dalla lacrima facile vista a Temptation Island, Selvaggia appare oggi più sicura di sé e, dal punto di vista fisico, notevolmente cambiata. Un cambiamento dovuto non solo a diete o palestra, ma soprattutto al ricorso alla chirurgia estetica. Di sicuro labbra e seno non sono più gli stessi. Tanto che molti l’hanno duramente criticata. Ma lei non se ne cura e tira dritto per la sua strada.

